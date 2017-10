DE EDIVISIE GAAT WEER VAN START!

Alle 18 Eredivisieclubs hebben een of meerdere eSporters geselecteerd die voor hun gaan strijden om het kampioenschap in FIFA 18 Ultimate Team.

De e d ivisie is een initiatief van de Eredivisie CV in samenwerking met de 18 Eredivisieclubs, EA SPORTS™, Endemol Shine Nederland en wordt uitgezonden door FOX Sports. Dani Hagebeuk, eSporter van Ajax, wist zich in de eerste editie na 17 speelrondes tot kampioen van Nederland te kronen. Komend seizoen gaan de Eredivisieclubs dubbel zoveel wedstrijden spelen: in twee competitiehelften van elk 17 speelrondes en een play-off wordt gestreden om de landstitel. De e d ivisie wordt zowel op de PlayStation 4 (eerste helft) als Xbox One (tweede helft) gespeeld.

Op woensdag 18 oktober neemt Roda JC eSporter Tom Heijnen het in de eerste speelronde van de e d ivisie op tegen Tony Kok (FC Twente). Deze wedstrijd is vanaf 16.00 uur live te zien op Fox Sports 1 (TV).

Vanaf 19.00 uur is deze wedstrijd terug te zien op https://www.foxsports.nl/edivisie en 24 uur later (19 oktober) vanaf 16.00 uur op https://www.youtube.com/edivisie.

Foto’s Roda JC