Dierzien

Gedichten

Auteur: Paul Hermans

Paul Hermans toont opnieuw zijn vakmanschap.

In 60 recente gedichten blijkt weer hoe sterk zijn beeldend vermogen is. Prachtige, heldere literaire kunst, Vakmanschap!

Deze bundel verschijnt in oktober.

Hoor !!

De vleugelkreetjes

van een krekel.

Zo opent de nieuwe bundel DIERZIEN van Paul Hermans (Maastricht, 1953).

In een lichtere toon dan in zijn vorige zeven bundels laat Paul Hermans de lezer in deze nieuwe bundel kennis maken met zijn eigen kleine bestiarium. Mollen, vinkjes, poezen, een jachthond, grote en kleine dieren passeren de revue.

De dieren worden geobserveerd en beluisterd. Sommige worden met fijne pen enkel in zwart-wit geschetst, andere kleurrijk geschilderd. Sommige portretten zijn beschrijvend van aard, andere meer beschouwend. Maar in alle diversiteit is DIERZIEN overal een weerzien met het dier, met de betekenis van het dier in ons leven, een weerzien met een deel van ons zelf in het dier, met het mededier in ons.

Leeuwerik

Een lichtbruin wolkje leeuwerik

hing in de avondlucht te zingen,

zong van mijn onverklaarbaar

heimwee steeds naar al wat reeds

rondom mij is,

zong mij zijn klankrijk wolkje in:

Wij, nader tot de schemering.

Verschijnt op 28 oktober