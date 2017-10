Raadsforum over Urban Green in Kantoor Contour op 1 november

Redactie Parkstadactueel |

Iedereen die wil meepraten en meedenken over de publieke ruimte in het centrum is van harte welkom op het Raadsforum op woensdagavond 1 november. We gaan het hebben over de pleinen, het groen, de plannen voor parken, over water in het hart van de stad. Brainstorm en praat mee! Hoe maken we de openbare ruimte mooier, en hoe kunnen wij dat creatief, vernieuwend én duurzaam doen?

Praat mee over openbare ruimte Heerlen-Centrum

De gemeente Heerlen heeft in het Bidboek een groene, duurzame en urban horizon geschetst voor Heerlen Centrum. Onder het motto ‘Urban Green’ moeten pleinen worden heringericht. Er moet meer groen en water komen. Niet alleen omdat het mooi is, maar ook omdat het duurzaam is, met het oog op de almaar stijgende temperatuur.

Bovendien wordt met Urban Green niet alleen bomen, groen of water bedoeld in conventionele zin. Wij bedoelen het groen dat hip, vernieuwend en creatief is, zoals bijvoorbeeld de groene gevel tegen de parkeergarage in de Geleenstraat. Een voorbeeld dat naar meer smaakt? Deel uw mening op het Forum!

Programma Forum 1 november 2017

Onderwerp is ‘Urban Green’ uit het bidboek Urban Heerlen. De bijeenkomst wordt op 1 november gehouden in Kantoor Contour (Promenade 14, voormalig Rabobankgebouw) van 19.00 uur tot ca. 21.00 uur.

Programma:

19.00: Aanvang

19.05: Inleiding Urban Green door Jeroen Verbeek, landschapsarchitect

19.25: Urban Green en Heerlen-Centrum: kansen en bedreigingen, door Dear Hunter

19.40: Deelname aan informele thematafels, er wordt elke 20 minuten gewisseld. Per tafel wordt een aspect van Urban Green besproken.

20.50: Terugkoppeling en afronding

Wat gebeurt er tijdens een Forum?

De gemeenteraad van Heerlen wil vaker in gesprek met inwoners of vertegenwoordigers van bedrijven en instellingen. Hieruit is het Forum ontstaan: een bijeenkomst waarbij iedereen zijn/haar mening kan geven of in gesprek kan gaan met raadsleden. Er is geen vast protocol. Het onderwerp staat van te voren vast en er is een gespreksleider die erop let dat de dialoog goed wordt gevoerd. Een aanmelding is niet nodig!

