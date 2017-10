Vandaag te zien in het filmhuis de Spiegel ‘Whitte Sun Een Nepalees familiedrama ‘

Nederland, 2016 / 89 minuten

Regie: Deepak Rauniyar

Met: Dayahang Rai, Rabindra Sigh Baniya e.a.

Producerende landen: Nepal, Quatar, Verenigde Staten, Nederland

Voorpremière in samenwerking met het DMFF

Vrijdag 20 oktober / 20.00 uur TICKETS

Uit programma van het Internationaal Film Festival Rotterdam:

Chandra, een Maoïst die tegen het regime in Nepal heeft gevochten, wordt bij terugkomst in zijn geboortedorp allesbehalve met open armen ontvangen. Het ritueel waarbij zijn zojuist overleden vader de berg moet worden afgedragen om aan de voet gecremeerd te worden, legt de littekens bloot die de burgeroorlog heeft achtergelaten.

Tien jaar burgeroorlog werd in 2006 in Nepal afgesloten. De zegevierende maoïstische rebellen stelden een nieuwe grondwet op waarin gelijkheid van alle burgers voorop staat. Maar argwaan en wrok slijten langzaam. En oude tradities, plus het kastensysteem en de vrouwenonderdrukking die daarbij horen, laten zich niet zomaar vervangen. Dat merkt voormalig strijder Chandra als hij na de dood van zijn vader terugkeert naar zijn dorp. Onderweg met het lijk naar de crematieplaats raakt hij slaags met zijn broer Suraj, waardoor de lijkbaar halverwege de berg strandt. Chandra zoekt hulp bij de politie, voormalige strijdmakkers en andere dorpelingen, maar vangt telkens bot.

Regisseur Deeprak Rauniyar weet alles perfect in balans te houden. Het collectieve oorlogstrauma openbaart zich in persoonlijke wrijving, nationale politiek sijpelt in het dorpsleven. Met een hoofdrolspeler die half gelaten, half gefrustreerd de klappen opvangt

Filmhuis De Spiegel

Schunck 5.0 Bongerd 18

045 577 22 79

reserveringen

info@filmhuisdespiegel.nl

www.filmhuisdespiegel.nl