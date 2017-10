Gemeente Nuth organiseert informatieavond over herinrichting markt Nuth

Redactie Parkstadactueel |

In opdracht van de gemeente Nuth heeft architect Gerard Extra een aantal varianten bekeken voor een mogelijke inrichting. Deze zogenaamde stedenbouwkundige verkenning willen wij graag met u delen.

Belangrijker nog willen we graag van u horen wat u vindt dat er anders of beter kan aan de inrichting van de markt.

Hoe kunnen we de markt beter bereikbaar maken? Hoe zorgen we ervoor dat er voldoende parkeerruimte is en tegelijkertijd de verkeersafwikkeling zo goed mogelijk is? Hoe maken de we markt gezelliger? Over deze en andere vragen gaan we graag met u in gesprek tijdens een informatieavond op woensdag 25 oktober aanstaande. Op deze avond presenteert Gerard Extra eveneens de hierboven genoemde inrichtingsvoorstellen.

Wij heten u op 25 oktober van harte welkom in ’t Trefcentrum in de Wilhelminastraat in Nuth. De avond begint om 19.00 uur.

Bron: gemeente Nuth

Foto:©Parkstadactueel/Tom de Cock