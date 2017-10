Groene Ster naar Zeeland voor treffen met achtervolger Goes

Paul Kroes / Groenester |

Op de 8e speeldag van de hoofdklasse B reist Groene Ster af naar het schiereiland Zuid-Beveland in Zeeland waar promovendus Goes als gastheer zal optreden. De ontmoeting Goes tegen Groene Ster betekent de nummer vijf tegen de nummer twee van de huidige ranglijst, waarbij Goes twee verliespunten achter Groene Ster staat. Een topduel op papier derhalve.

Goes (Gezamenlijk Opwaarts Eendrachtig Sterk) bereikte vorig seizoen via de nacompetitie de promotie nadat de Zeeuwen in de reguliere competitie in de eerste klasse C op een tweede plek achter kampioen Baronie eindigden. In de promotiereeks maakte Goes indruk door achtereenvolgens van EDO, Alverna, Wittenhorst, Nieuw Buinen en Boshuizen te winnen met maar liefst twintig gescoorde doelpunten. Deze triomf kreeg aanvankelijk ook een vervolg in de hoofdklasse B, waar met drie zeges uit de eerste drie wedstrijden (waaronder een 2-1 thuiszege op medekoploper Gemert) net zoals Groene Ster sterk aan de competitie werd begonnen. De laatste drie duels leverde Goes echter een nederlaag en twee gelijke spelen op, waaronder de doelpuntrijke remise van verleden week op bezoek bij UDI’19 (4-4). De ploeg van de nieuwe hoofdtrainer Rogier Veenstra (30) beschikt over veel scorend vermogen, maar moest ook de laatste drie duels negen tegentreffers slikken.

Groene Ster gaf afgelopen zondag in de Limburgse derby tegen EHC een 2-0 voorsprong weg, wat toch wat teleurstelling na afloop gaf. Maar de gedeelde eerste plaats met Gemert blijft voor Groene Ster nog altijd een ondenkbare positie voorafgaand aan het seizoen. In Goes zal het treffen een interessante krachtmeting worden voor Groene Ster om te kijken waar de equipe van Maurice Verbunt/Remo Gielkens/Diego Jongen staat tegen een ploeg die eveneens in de grote kopgroep van de hoofdklasse B vertoeft. Groene Ster wist als enige ploeg alle eerdere uitduels van dit seizoen in winst om te zetten en zal dit feit ook in Goes gestalte willen geven.

Groene Ster kruiste reeds eerder de degens met Goes in de hoofdklasse B in seizoen 2012-2013. In dat seizoen stapte Groene Ster met een 0-4 zege van het veld af in Goes door doelpunten van Maikel van Kesteren (2) en Frank Teerling (2). Het duel in Heerlerheide wist Goes vervolgens met 0-3 te winnen. Groene Ster zal zondag op de ingeslagen weg willen voortborduren met de uitdagende taak om ook in en tegen Goes, inmiddels de zevende nieuwe tegenstander van dit seizoen, de voeten te laten spreken.

Geef u op voor de busreis naar Goes!

Aanstaande zondag vertrekt de supportersbus om 10.15 uur vanaf sportpark Pronsebroek naar Goes. Supporters die ons team willen aanmoedigen en willen meereizen kunnen zich tot en met zaterdag opgeven bij elftalleider Wim Beckers via 06-13203066 (sms of app). De terugreis richting Heerlerheide is om 17.30 uur gepland.

Foto:©Parkstadactueel/Lucho Carreno