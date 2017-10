Route 61

Datum: Zat 21 okt

Aanvang: 20.30 uur

Entree: €9

Een passende naam voor een band die, via de Blueshighway/Route61, weer terugkeert naar de roots van de blues. Uitgangspunt is authentieke blues in een moderne jas aangevuld met eigen werk. Bluesband “Route61”, bestaat uit een groep zeer ervaren muzikanten met bluesmuziek in hart en ziel met een ruime podium ervaring op festivals, grote als kleine podiums. Het repertoire bestaat uit werk van veel grote namen uit het verleden, zoals bv. John Lee Hooker, BB King, Sam’’Lighting’’ Hopkins, Mose Allison, Sonny Boy Williamson, Willy Dixon en vele anderen. Verschillende blues stijlen zijn vertegenwoordigd in het repertoire. Deze combinatie zorgt voor een perfecte balans tussen authentieke blues en blues in een meer modern jasje.

Cultuurhuis Heerlen

Sittarderweg 145

6412 CD Heerlen

info@cultuurhuisheerlen.nl

Reserveren: http://www.cultuurhuisheerlen.nl/reserveren.html