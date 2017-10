Vrijdag 27 oktober ‘ Grrrrriezelen in Theater Landgraaf’

Op vrijdag 27 oktober zijn alle griezels (vanaf 6 jaar) van de gemeente Landgraaf en omstreken uitgenodigd om een bezoek te brengen aan Theater Landgraaf. Om de 30 minuten vindt er een mini-voorstelling plaats voor kinderen én volwassenen.

Grrriezel-bruiloft in Theater Landgraaf

Dit jaar wordt het publiek uitgenodigd om een bruiloft bij te wonen. De hoogbejaarde Jannes von Blinddarm trouwt met een bloedmooi, jong meisje. ‘Om het geld’ beweert de familie van de bruidegom. De familie von Blinddarm en de familie Steenpuist kunnen elkaars bloed wel drinken. Ze hebben al jarenlang ruzie met elkaar. Hoe de ruzie ooit begonnen is weet niemand meer. En nu zijn beide families in het Kerkje ‘verenigd’ om getuige te zijn van de huwelijksvoltrekking, of … om de huwelijksvoltrekking te voorkomen? Of het ja-woord uiteindelijk gegeven wordt is maar de vraag, maar dat het weer spannend en vooral leuk wordt, staat buiten kijf. De voorstelling wordt 4 keer gespeeld en is geschikt voor jong en oud vanaf 6 jaar.

De voorstellingen beginnen om 18.00 u, 18.30 u, 19.15 u en 19.45 uur.

Dit griezel-evenement wordt gesponsord door de winkeliersvereniging Waubach en maakt deel uit van allerlei griezel-activiteiten in het kader van Halloween in de dorpskern van Waubach. Kaartjes zijn GRATIS af te halen bij Lorenzo Fashion, Kerkstraat 12, Ubach over Worms.

Foto’s Theater landgraaf