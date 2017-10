Avondvermaak met inhoud: TheaterCollege Petra Stienen

Theatercolleges worden tegenwoordig steeds populairder. Mensen uit het ‘vak’ geven een college over hun beroep om iedereen in de zaal mee te nemen en te inspireren. Assemblee Speakers is sinds begin 2016 gestart met het opzetten van TheaterColleges. Ze bieden hiermee de sprekers de gelegenheid om zijn of haar verhaal te delen met een breder publiek. Zo wordt iedereen bereikt met een inspirerend verhaal, met een lach en een traan.

Tijdens het theatercollege neemt Petra Stienen u mee op een boeiende reis door verschillende culturen en talen. Ook laat zij via haar boeken over het Midden-Oosten en de Roermondse wijk de Donderberg zien hoe ze de schat uiteindelijk weer naast de voordeur vond.

Tijdens haar theatercollege in onze LIMBURGzaal neemt Petra Stienen u mee op een boeiende reis door verschillende culturen en talen. Ook laat zij via haar boeken over het Midden-Oosten en de Roermondse wijk de Donderberg zien hoe ze de schat uiteindelijk weer naast de voordeur vond.

Laat je verbazen, verwonderen, ontroeren, raken en ga glimlachend, of zelfs schaterlachend, de zaal weer uit in het Parkstad Limburg Theater.

Maandag 30 oktober 2017

Parkstad Limburg Theater