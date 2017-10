Better Safe Than Sorry: Social Siencefiction, theaterperformance in stadcentrum Heerlen

redactie van Parkstadactueel |

In een groep word je 10 t/m 12 november met een koptelefoon Heerlen stadscentrum ingestuurd. Te midden van al het winkelende en nietsvermoedende publiek stuurt een stem je kijkrichting op een manier die je anders doet kijken naar deze menigte. Ben je op je

hoede? Of beweeg jij je zorgeloos door de massa heen? Theatermaker Merel Smitt maakt een ervaring waar het publiek onderdeel van wordt gemaakt. Door hun deelname komt het werk tot leven.

Merel Smitt, theatermaker en verbonden met VIA ZUID talentmakelaar maakt social sciencefiction. Ze speculeert over menselijk gedrag en interactie binnen maatschappelijke en sociale processen. Ze bestudeert de werking van politieke en sociale organisaties, protocollen en systemen en gebruikt deze kennis om voorstellingen te maken die gaan over, vaak dystopische, toekomstscenario’s. Zo probeert ze grote maatschappelijke en sociale processen tot een menselijke maat terug te brengen en te laten zien.

Better Safe Than Sorry is onderdeel van Festival Randland te Heerlen en werpt een kritischeblik op de wijze waarop Nederland bezig is met veiligheid en hoe dit ons beïnvloedt. Criminaliteit moet worden aangepakt, straffen moeten strenger en de openbare ruimte moet extra worden beveiligd. Komen we door deze veiligheidsmaatregelen dichter bij elkaar of drijven we juist verder van elkaar af? Wat betekent dit in hoe we naar elkaar kijken? Better Safe Than Sorry is een theaterinstallatie waarbij je vertrouwen jegens anderen op de proef wordt gesteld.

Bijzonder aan dit werk is dat er inmiddels meerdere versies van bestaan. Iedere versie wordtspeciaal op maat gemaakt voor de desbetreffende locatie. En nu is Heerlen aan de beurt. Speciaal voor Randland Festival is er een unieke variant gemaakt met nieuwe teksten en nieuwe situaties die passen bij de stad. Merel en haar team laten zich vanaf oktober inspireren door de tendens en beweging van Heerlen.

