KASTEEL HOENSBROEK OP 28 OKTOBER DECOR VOOR SPANNENDE BOKKENRIJDERSTOCHT

Zaterdagavond 28 oktober verandert Kasteel Hoensbroek in een spannend Bokkenrijders decor. Stap in het verhaal over de bende van de Bokkenrijders in de 18de eeuw en laat je meeslepen in dit spannende avontuur. Luister naar de boeren en vilders en zie waarom ze besluiten om te gaan roven. Worden ze gepakt of ontkomen ze aan de harde hand van schout Franssen? Dit toneelspel is geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar: de scènes zijn zeker spannend, maar zonder angstaanjagende beelden. Tickets voor deze eenmalige avond zijn te bestellen via www.kasteelhoensbroek.nl.

Voor Galg en Rad

Het idee voor deze toneelvoorstelling komt van het filmteam van de korte film ‘Voor Galg en Rad’ van regisseur Paul Haans en Jeroen Wielheesen. Die vertelt het verhaal rond een van de eerste leiders van de Bende van de Bokkenrijders. Het is een bijzonder verhaal over vader en zoon in een tijd van veel onrecht en misstanden. Een spannend en dramatisch verhaal, waarin universele, huidige actuele thema’s de rode draad vormen. De filmopnames starten in november 2017 met onder meer Tygo Gernandt als Mathias Ponts en Peter Faber als Schout Johan Willem Franssen.

Over de bokkenrijders

De verhalen over de bokkenrijders horen bij de geschiedenis van Kasteel Hoensbroek. Het kasteel wil graag meer inzicht geven in een stuk (Eu)regionale geschiedenis. In 1743 – na meer dan een eeuw het strijdtoneel te zijn geweest van diverse oorlogen – behoort Limburg tot de armste delen van Nederland. Er waren veel diefstallen en berovingen, er werden mensen afgeperst en vermoordt. In die tijd waren verschillende bendes actief, waaronder die van Matthijs Ponts en van Joseph Kerckhoffs. 1.200 mensen werden uiteindelijk van bokkenrijderspraktijken beschuldigd en 500 zelfs daadwerkelijk veroordeeld. Nu denkt men dat velen van hen onschuldig zijn geweest, omdat de meeste bekentenissen werden afgedwongen door middel van martelingen. Het toneelstuk vertelt het verhaal in vogelvlucht.

Vooraf reserveren

Kaarten zijn te koop via www.kasteelhoensbroek.nl (let op geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar). Via de ticketshop kan men een tijd kiezen. De tocht duurt één uur en wordt georganiseerd door de makers van de korte film ‘Voor Galg en Rad’, Toneelvereniging ‘Voor ’t Voetlicht’ en Kasteel Hoensbroek. Het script is van Martijn Daamen.



Foto: Kasteel Hoensbroek