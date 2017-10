IN MEMORIAM: ARNOLD HENDRIKS 1937-2017

Roda JC heeft met grote verslagenheid kennis genomen van het overlijden van erelid Arnold Hendriks. Hendriks is vanochtend op 80-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hersenbloeding overleden.

Arnold ‘Nol‘ Hendriks was al sinds het begin van de jaren ‘80 betrokken bij Roda JC. Eerst als supporter waar hij in 1981 een seizoenkaart kocht voor de ‘kleine, knusse tribune op Kaalheide‘ en later toen hij door toenmalig manager Hens Coerver gevraagd werd of hij financieel kon helpen bij het aantrekken van een speler.

De eerste speler die Hendriks kocht was Peter van de Ven, die hij weghaalde bij Fortuna Sittard en iets later nam hij Martin van Geel van Ajax over. Het was het begin van een tijdperk waarin hij de komst van vele spelers financierde en waar hij vervolgens binnen Roda JC bestuurslid technische zaken werd, de scouting van spelers op zich nam en in een latere periode benoemd werd tot lid van de raad van commissarissen en erelid van de club.

In de jaren ‘90 vormde hij samen met wijlen Theo Pickée (voorzitter) een sterk tweemans bestuur, dat gezien werd als het hart van Roda JC. Mede dankzij de verdiensten van dit duo speelde de club met grote regelmaat Europees voetbal en eindigde het in de jaargang 1994-1995 zelfs op een 2e plaats in de Eredivisie. Samen waren Hendriks en Pickée tevens de drijvende kracht achter het multifunctionele Parkstad Limburg Stadion dat in augustus 2000 zijn deuren openden.

Ook de laatste jaren ontving de club nog regelmatig financiële steun van Hendriks en gold hij tot zijn overlijden als een belangrijk klankbord voor de directie en de RVC van de club.

Roda JC dankt Arnold Hendriks voor alles wat hij voor onze club gedaan heeft, hetgeen niet in woorden is uit te drukken, en wenst familie en vrienden heel veel sterkte de komende tijd.

Rust zacht, lieve Nol.