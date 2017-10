Nederlandse spoorwegen test flexibel reizen met een factuur achteraf

NS gaat een nieuwe manier van reizen testen, waarmee het niet meer nodig is om saldo op je OV-chipkaart te laden. Met NS Flex reis je met je OV-chipkaart in het hele OV, maar betaal je met een factuur achteraf. Met de NS-app kunnen reizigers opties aan- en uitzetten. Zo kun je onderweg upgraden naar de eersteklas of maandelijks je abonnement aanpassen aan je actuele reisgedrag.

Met NS Flex kunnen reizigers straks in bus, tram, metro en trein reizen, maar ook hun fiets stallen of een OV-fiets huren. In de toekomst kunnen daar nog andere diensten aan worden toegevoegd, zoals gebruik van een huurauto of een taxi. Reizigers krijgen direct inzicht in hun reisgegevens en kunnen hun reiskosten dus goed in de gaten te houden. Aan het einde van de maand worden de gemaakte kosten afgeschreven.

De proef start nog dit jaar met een kleine groep testreizigers. De ervaringen van deze reizigers, maar ook die van collega’s en van vertegenwoordigers van verschillende consumentenorganisaties, worden gebruikt in de doorontwikkeling van NS Flex. NS wil het nieuwe reizen in de loop van 2018 gefaseerd aanbieden aan reizigers.

NS werkt samen met andere vervoerders en Translink aan nieuwe manieren van betalen in het OV. Zo kunnen reizigers kiezen wat het beste bij hen past. Wie niet achteraf wil betalen, kan zonder NS Flex gewoon op saldo blijven reizen.

NS Flex wordt zonder abonnement beschikbaar voor een eenmalig bedrag van tien euro, inclusief een OV-chipkaart. Het is aan te vullen met een abonnement, bijvoorbeeld voor korting tijdens daluren.