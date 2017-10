5e editie Parkstad Zorgbeurs

Redactie van Parkstadactueel |

Op zaterdag 4 november 2017 vindt de 5e en daarmee tevens jubileumeditie van Parkstad Zorgbeurs plaats in het Parkstad Limburg Stadion in Kerkrade. De vier voorgaande edities waren een groot succes. Dit jaar staat er net zoals voorgaande jaren een breed scala aan verschillende deelnemers.

De Parkstad Zorgbeurs is een vitaal dagje uit voor iedereen die actief bezig is met gezondheid, een gezonde leefstijl en zorg in het algemeen. De bezoeker wordt tijdens Parkstad Zorgbeurs op een aantrekkelijke en interactieve manier geïnformeerd over een breed aanbod van diensten en producten van meer dan honderd verschillende bedrijven en organisaties van binnen en buiten de regio.

De beurs is een leuk dagje uit voor alle leeftijden. Er wordt aandacht besteed aan verschillende thema’s, zoals zorg & welzijn, wellness & beauty, eten & drinken, wonen & leven, sport & leisure en leren & werken in de zorg.

Daarnaast biedt de Parkstad Zorgbeurs een veelzijdig en actief programma. Zo kan de bezoeker deelnemen aan verschillende testen en metingen. Ook worden er diverse presentaties, lezingen en workshops verzorgd.

Meer info over de Parkstad Zorgbeurs en het uitgebreide programma is te vinden op

www.parkstadzorgbeurs.nl of op de Facebookpagina www.facebook.com/parkstadzorgbeurs

Zaterdag 4 november 2017

10.30 – 16.30 uur

Parkstad Limburg Stadion

Bron: gemeente Kerkrade en Foto: Parkstad Zorgbeurs