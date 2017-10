Gemeente Meerssen aangesloten als 19e Limburgse Wielergemeente

redactie van Parkstadactueel |





De gemeente Meerssen is onlangs toegetreden tot de samenwerkende wielergemeenten en is daarmee de 19e Limburgse Wielergemeente. Met een wielerrijke historie met de vele NK’s wielrennen, de Amstel Gold Race, de geliefde hellingen voor toertochten en wedstrijden, waaronder al 7 jaar de Klimomloop Ulestraten is de gemeente Meerssen een echte wielergemeente.

Meer informatie: www.limburgcycling.com