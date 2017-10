Voerendaal ook te sterk voor Zwart-Wit’19

Analist / RKVV Voerendaal |

Met 12 punten uit de eerste 4 wedstrijden was de start van het seizoen uitstekend te noemen. De vijfde match was een uitwedstrijd bij Zwart Wit en dan weer je dat het lastig gaat worden, zeker onder herfstachtige omstandigheden. Ook dit keer bleek dat we niet zomaar gingen winnen, want in de eerste helft waren we goed aan elkaar gewaagd.

De thuisploeg speelde aanvallend en bij vlagen frivool voetbal en maakte het ons diverse keren met enkele goede acties. Een kopbal verdween net naast en enkele keren werd er door ons pas op het laatste moment ingegrepen toen de bal soms al ver in onze zestien was. Aan de overzijde wisten we ook enkele kansen te creëren, maar de keeper werd niet echt getest. Na rust was het spelbeeld niet veel anders maar op een gegeven moment vonden we wel een opening.

Jim lanceerde Michel en hij hield na zijn man gepasseerd te hebben goed het overzicht met een bekeken voorzet op Kjell die met het hoofd zijn eerste kopgoal ooit kon maken: 0-1. Hierna werden de ruimtes groter en moest de thuisploeg meer gaan komen. We speelden ons spelletje en Rick kon Michel andermaal diep sturen en nu schoot hij in de korte hoek goed binnen. 0-2. Zwart Wit probeerde het nog maar organisatorisch kwamen we niet echt meer in de problemen.

Het slotakkoord was dan ook voor ons. Michel ging nog 1 keer door langs de lijn na een dieptebal van Paul en vond met een voorzet Brian die van dichtbij kon binnenlopen: 0-3. Zo werd deze lastige uitwedstrijd die moeizaam verliep uiteindelijk toch vrij ruim gewonnen. Jarno was er wegens omstandigheden vandaag helaas niet bij, maar zijn plek werd door Alain uitstekend ingevuld. Wederom behielden we de nul achterin wat ook zeker weer het vermelden waard was.

Volgende week Vaesrade, dan weer vol aan de bak!

