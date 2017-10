Aanvoerder Rob Schneider schiet met scherp in Margraten!!

Bert Wassen, UOW ‘02 |

RKVVM is zeker in eigen huis altijd een moeilijke tegenstander voor UOW ’02 en had de vorige thuiswedstrijden beide gewonnen en wou ook vandaag de thuis ongeslagen status behouden. UOW ’02 daarentegen was deze keer vastberaden om na de gelijke spelen in de vorige wedstrijden de 3 punten mee naar huis te nemen. In de 3e minuut was het de actieve en goed spelende Ronald Geuskens, die een lange pass goed beoordeelde en in de korte hoek hard inschoot, maar keeper Sem Purnot stopte te bal en even later was er een scrimmage voor het doel van UOW ’02 waarin keeper Kenny Eggen de winnaar was.

Op een goede lange pass van Dennis Scholly was het weer Ronald Geuskens, die keeper Purnot op de proef stelde en direct daarna werd een goal van dezelfde speler afgekeurd voor buitenspel na een verre inworp van Daniël Karsten. In de 14e minuut een prima opgebouwde en snelle aanval via Michel Briels, die met een steekpass de sterk spelende Jelle Kösters aan het werk zette, die bood met een strakke voorzet de goed meegelopen Lars van den Elzen een niet te missen kans 0-1. UOW ’02 was de bovenliggende partij en creëerde met prima combinaties diverse goede kansen voor Jelle Kösters en Ronald Geuskens. RKVVM was pas in de 37e minuut weer gevaarlijk met een goed genomen vrije trap door Max Gabor die Kenny Eggen naast zijn doel keek. Ruststand 0-1

Rob Schneider: 3 doelpunten!!!!

Na de rust, inmiddels as het gaan regenen, waren beide teams aan elkaar gewaagd. De betere kansen waren echter voor UOW ’02. In de 53e minuut was het een onnodige breedtepass van Daniël Karsten, die RKVVM spits Max Gabor in de gelegenheid stelde om de 1-1 te laten aantekenen. UOW ’02 was nu even de draad kwijt en zelfs de heel sterk spelende Dennis Scholly maakte het zich te moeilijk en liep daardoor onnodig tegen een gele kaart aan. In de 60e minuut gaf Joeri Pelzer een goede voorzet op Ronald Geuskens, die zijn kopbal naast zag gaan. Toen kwam de 62 minuut. Een vrije trap voor UOW ’02, op ongeveer 21 meter van het doel van RKVVM. Rob Schneider scoorde met een magistrale trap onhoudbaar voor Sem Purnot in de bovenhoek 1-2. UOW ’02 controleerde nu weer de wedstrijd en in de 66e minuut was het weer Rob Schneider, die de afvallende bal, na een snelle actie van Jelle Kösters, met een doffe knal inschoot en de wedstrijd op slot gooide 1-3. In de 72e minuut werd een strakke voorzet van Daniël Karsten door Ronald Geuskens goed ingekopt 1-4. In 76e minuut was het weer “Robbie time”. Via een goed genomen vrije trap scoorde hij zijn “valse” hattrick en voor UOW ’02 de 1-5. In de 83e minuut volgde dan ook de verdiende publiekswissel voor Rob Schneider.

In de eindfase was het Mike Cortjaens, die via een indirecte vrije trap de 1-6 liet aantekenen en Ronald Geuskens scoorde met zijn 2e goal vlak voor het eindsignaal nog de 1-7.

Een weliswaar geflatteerde, maar wel dik verdiende overwinning voor UOW ’02 was na het eindsignaal van de goed leidende en steeds op balhoogte zijnde scheidsrechter van Hoof een feit en ook nu was het weer de “teamprestatie”.

A.s. Zondag wacht de Landgraafse derby tegen SVN. Een extra uitdaging voor de jonge garde van UOW ’02.

Archieffoto®parkstadactueel/Lucho Carreno