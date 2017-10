Achttal RKHBS wint op miraculeuze wijze bij Geuldal

John Bothmer/RKHBS |

Na de goede overwinning van vorige week, uit bij Vaesrade, moest de equipe van trainer Mike Zwartjes dit weekeinde aantreden in Wijlre bij de kersverse fusie vereniging Geuldal. Deze ploeg kende een moeilijke start met maar 1 punt uit 4 wedstrijden, maar had wel ploegen als Wijnandia, Zwart-Wit en KVC Oranje het vuur na aan de schenen gelegd. RKHBS was dus eigenlijk gewaarschuwd.

De ploeg van de Heerlerbaan begon deze namiddag op het zware veld zonder de geblesseerde Danny Stoeber en daardoor met Jeffrey Sloote in de basis. Geuldal was van minuut 1 de bovenliggende partij, en creeerde verschillende heel goede kansen. De spitsen hadden hun vizier echter niet goed afgesteld en misten het doel. Een maal moest Thymo Griesenbrock zelfs redding brengen op de doellijn. Pas in minuut 25 kwam RKHBS voor het eerst voor het doel van de hekkensluiter van klasse 4B. Daarna was de wedstrijd iets meer in evenwicht met enkele mogelijkheden aan beide zijden die niet werden benut. De grootste kans aan de zijde van RKHBS was nog voor Roel Romeijn die vlak voor rust vrij aan de tweede paal over schoot na een goede voorzet van Mick Mijnes.

De donderspeech van trainer Mike Zwartjes leek niet direct uitwerking te hebben op de prestaties van zijn spelers want de eerste kans na rust was weer voor de thuisploeg. Een bal vanaf links werd scherp voorgelegd, maar werd aan de 2de paal gemist door de rechterspits. In de 12de minuut leek RKHBS toch aan de leiding te komen. Cyriel Palmen kapte zich fraai vrij aan de rechterzijde, en zette het leer voor richting 16 meter. Hier werd de bal weg of doorgekopt en belandde aan de linkerzijde bij Bram Bemelmans die met een handige beweging vrij voor de doelman stond. In plaats van rustig binnen te schuiven schoot Bram recht op de keeper die hiermee dus een achterstand verijdelde. Na een aantal vreemde momenten waarbij eerst de grensrechter van Geuldal werd weggestuurd door de scheidsrechter en daarna toch weer mocht blijven, en een speler van Geuldal na een blessure het veld uit moest en toch zo weer het veld in rende, kreeg Geuldal uit deze laatste situatie een vrije trap op ongeveer 25 meter van het doel.

Uitblinker bij de thuisploeg, Kai Hameleers, schoot de thuisploeg op voorsprong door de bal van deze grote afstand in de hoek te mikken: 1-0. De hieraan vooraf gaande situaties zorgden voor irritatie bij RKHBS die nog groter werd toen Roel Romeijn voor een uiterst lichte overtreding direct rood kreeg van de scheids van dienst. Twee minuten later stond RKHBS met nog maar 9 spelers in het veld nadat ook Steffan Wesche rood kreeg vanwege een overtreding die ondergetekende niet waargenomen heeft. Een achterstand en twee man minder in het veld, een hopeloze situatie voor de gasten. RKHBS leek echter energie te krijgen door deze volgens de spelers onterechte beslissingen en kwam verrassend op gelijke hoogte.

Jeffrey Sloote veroverde de bal op het middenveld, en speelde uitblinker Bram Bemelmans aan. Deze zag Mick Mijnes opduiken voor het doel, en legde de bal panklaar op diens kruin. De daarop volgende kopbal was fraai en teveel voor de keeper van de thuisploeg: 1-1. De thuisploeg wist zich geen raad met de overtal situatie en creeerde bijna geen kansen, ook omdat de verdediging onder leiding van Tom Romeijn stond als een huis. Tot overmaat van ramp pakte Thymo Griesenbrock 2 gele kaarten ten gevolge van commentaar op de leiding na een vermeende elleboog stoot en mocht dus ook nr 3 vertrekken. Bram Bemelmans bleef echter een plaag voor de verdediging van de thuisploeg en kon vlak hierna alleen door een overtreding gestopt worden.

De scheids gaf ook voor deze overtreding direct rood waardoor het overtal beperkt bleef tot 2 spelers. Na een gemiste kans voor de thuisploeg gaf de individuele klasse bij RKHBS de doorslag. Met 8 tegen 10, speelde Rens Hahnraths zich vrij op het middenveld en gaf een prachtige steekbal op Bram Bemelmans. Deze liet zich dit buitenkansje niet ontnemen en schoot in de 45ste minuut fraai raak. Doordat de thuisploeg in de blessuretijd nog een heel fraaie kans miste door de bal wild over het doel van Toine Diederen te schieten won de ploeg van de Heerlerbaan met nog 8 spelers in het veld deze uitwedstrijd tegen Geuldal. Volgende week volgt de thuiswedstrijd tegen Passart-VKC. Hopelijk is de ploeg dan vanaf minuut 1 bij de les, en niet pas bij tegenslag. Heel veel succes mannen!

Archieffoto:©Parkstadactueel/Tom de Cock