Bekkerveld wint thuis van ZSV

Tom Pouls/Bekkerveld |

Op deze koude, winderige zondag wachtte voor Bekkerveld wederom een thuiswedstrijd en wel tegen ZSV uit Zeilberg. Dit team wist een week eerder Chevremont met 6-2 te verslaan. Dus het beloofde een zware dobber te worden. Om aansluiting met de top te behouden moest er gewonnen worden.

Bekkerveld begon sterk en drukte ZSV terug op eigen helft. Er werd fel gestreden voor elke meter. De eerste beste keer dat ZSV over de middenlijn kwam leidde dit meteen tot de 0-1. Een voorzet van de rechterkant werd ongelukkig door Dennis Petit achter de eigen doelman gekopt. Bekkerveld was zichtbaar aangeslagen. Er moet wel gezegd worden dat Dennis Petit zich erg sterk herstelde na het eigen doelpunt. Na enkele minuten begon Bekkerveld weer verzorgd voetbal te spelen. Er werd goed gespeeld, echter echte kansen werden in de eerste helft amper gecreëerd. Een schot van Wouter Peters werd door de keeper uit de bovenhoek gebokst.

Na de thee begon Bekkerveld wederom fel, er was duidelijk te zien dat de mannen de achterstand snel wilde wegpoetsen. Echter het tegenovergesteld gebeurde een te korte terugspeelbal van Youri Pietersma wist door de spits van ZSV onderschept te worden, Rik Klyn kon in eerste instantie nog redding brengen, echter in de rebound was hij kansloos. 0-2 voor ZSV.

Bekkerveld gaf echter niet op en bracht Sjoerd Pellegrom erbij in de spits. 20 minuten voor tijd maakte Youri zijn fout meer dan goed door de bal vanaf 20 meter in de kruising te schieten. 1-2. Met nog 20 minuten te gaan was de wedstrijd weer volledig open.

Bekkerveld drong aan en de defensie van ZSV wankelde. Uit een corner kwam de bal ter hoogte van het 16 meter gebied, Ruben Henssen deed wat hij zo goed kon en schoot de bal achter de keeper 2-2. Het geloof bij de spelers, staf en supporters dat er nog wel een overwinning in kon zitten kwam naar boven. Bekkerveld bleef drukken en een bal in de diepte werd slecht uitverdedigd door ZSV de bal kwam op de rug van hun laatste man en de bal verdween achter de doelman 3-2 Bekkerveld met nog 5 minuten te spelen.



Met man en macht werd er keihard gewerkt en werd deze fantastische overwinning over de streep getrokken. Cooky gaf aan dat dit de mooiste overwinning was tijdens zijn Bekkerveld tot nu toe.

Een klasse teamprestatie, waarin het gehele team heeft laten zien over veerkracht te beschikken.

Komende zondag spelen de blauw-witte zebra’s uit bij De Valk in Valkenswaard aanvang 14.30u

Foto’s®parkstadactueel/Lucho Carreno Klik hier voor de volledige reportage link. van Lucho Carreno