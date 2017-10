Eerste minuten fataal voor Weltania

Jo Born/Rkvv Weltania |

Op Sportpark Terworm stond de derby Weltania – Sporting Heerlen op het programma. Het was de eerste keer in de lange historie van beide clubs dat zij in competitieverband met elkaar de strijd konden aan gaan. De wedstrijd is door Moonen Video vastgelegd en bij de beelden van de aftrap maakten zij gebruik van een drone. Wellicht heeft het hier aan gelegen, maar Weltania was niet alert genoeg en na 21 seconden lag de bal al achter doelman Lars Meens. Stefan Frank rondde een heel mooie loopactie vakkundig af met een schot in de lange hoek. Op de site van Moonen Video is deze actie vanuit de lucht op een perfecte manier vastgelegd.

In de derde minuut kreeg Lars Meens een schot van Dylano van Dijk niet voldoende onder controle en Wesley van Dijk was er direct bij om de rebound af te werken: 0 – 2.

Sporting was veel agressiever en liet Weltania niet aan opbouwen toekomen. De bal werd in een hoog tempo rond gespeeld en de positiewisselingen van de spitsen zorgden voor voortdurende onrust in de defensie van de thuisclub.

Tegenvaller voor Weltania was de hamstringblessure van Frank Teerling waarmee hij de wedstrijd moest verlaten. Hij werd vervangen door Roel Brouwers die op de bank begonnen omdat hij net terug was van vakantie. Dat zorgde voor enkele omzettingen in het team die er wel zorgden voor een stabielere verdediging. In het verdere verloop van de 1e helft kregen Sjors van Velzen en Niels Vroomen kansen om de aansluiting in de stand te verzorgen. Zij vonden echter een goed keepende Jean-Paul Moureau op hun weg.

De tweede helft begon niet zo spectaculair maar toen Weltania meer risico ging nemen kwamen over en weer meerdere kansen op doelpunten. Jeroen Lemmens had de wedstrijd definitief in het voordeel van Sporting Heerlen kunnen beslissen maar zijn schot ging voorlangs. Aan de andere kant wist Niels Vroomen met een goed geplaatste vrije trap wel doel te treffen. In de resterende 10 minuten zette Weltania nog eens aan maar verder dan een kopbal van Willem Bindels die net over de kruising ging, reikte dit niet. De opluchting bij Sporting bij het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Linke was groot en dat was eigenlijk een compliment voor de gastheren die er na de belabberde start, toch nog een echte wedstrijd van wisten te maken.

Foto’s®Parkstadactueel/Lucho Carreno Meer foto’s op deze van Lucho Carreno link.