FC HOENSBROEK HEEFT ZIJN EERSTE 3-PUNTER BINNEN

Ercan Erbas / FC Hoensbroek |

FC Hoensbroek heeft zijn eerste overwinning in de eerste klasse te pakken. In Weert werd Wilhelmina’08 met 1-2 verslagen.

Beide ploegen kenden een zeer aftastend begin. Hierdoor viel er lange tijd voor beide doelen amper iets te beleven. Halverwege de eerste helft leek de wedstrijd opeens los te komen. Zo redde Hoensbroek-doelman van Eijk prima op een schot van Dirk Kusters en was een prima kans voor de thuisploeg niet aan Lennard Schreurs besteed. Vlak voor de thee was ook FC Hoensbroek dicht bij de openingstreffer. Maar de prima geplaatste bal van Glenn Biesmans werd even prima gekeerd door thuisclub-goalie Michael Petit.

In de tweede helft waren het de gasten, die prima uit de startblokken verschenen. Zo werd een prima kans voor Swen Cornelissen door diezelfde Petit met het puntje van zijn teen nog net tot hoekschop verwerkt. Vervolgens was het Petit, die uit de daaropvolgende hoekschop finaal de mist in ging. De hoekschop van Jochen Hahnraths schatte hij totaal niet op waarde in, waardoor de 0-1 op het scorebord verscheen. Een paar minuten later had ook de 0-2 een feit kunnen zijn. Oog in oog met doelman Petit zag Dennie de Vries zijn lob slechts naast gaan. Namens Hoensbroek zag ook Marc Wanders zijn kopbal maar rakelings naast gaan. Aan de overzijde zag Lennard Schreurs zijn harde volley ook niet tot doelpunt gepromoveerd worden. Halverwege de tweede helft verzuimde FC Hoensbroek de 0-2 te maken. Dennie de Vries vond doelman Petit op zijn weg, waarna Swen Cornelissen zijn rebound op de paal zag belanden.

Een dure misser, want in de snelle tegenstoot was het aan de overkant via Arne van Geffen wel prijs: 1-1. De gasten leken nu even van slag en waren de regie even kwijt. Toch kwam de ploeg van trainer Roger André met nog een kwartier op de klok op een verdiende voorsprong. Wederom was er hoofdrol weggelegd voor Wilhelmina-keeper Petit. Na mistasten van Petit was het de uitblinkende Dennie de Vries, die ditmaal wel het cadeautje uitpakte en zijn ploeg op een 1-2 voorsprong zette. Maar een paar minuten later had zomaar de 2-2 op het scorebord kunnen staan. Gelukkig voor Hoensbroek toucheerde de kopbal van Arne van Geffen slechts de dwarsligger. In de eindfase verzuimde FC Hoensbroek de score nog verder op te vijzelen. Zo zag Melvin Senden zijn vrije trap op de kruising belanden en werd het rebound-doelpunt van Swen Cornelissen ten onterecht afgekeurd voor buitenspel. Ook Oene Boonstra was via een vrije trap dicht bij een treffer. Ditmaal was doelman Petit wel bij de les en keerde prima. Tussendoor kopte Wilhelmina-speler Ricardo Kessels geheel vrijstaand ruim naast. In blessuretijd was er het laatste wapenfeit via de gastenploeg uit Hoensbroek. Maar voor open doel wist Glenn Biesmans een prima opgezette aanval via Swen Conelissen en Brian Vroomen niet tot doelpunt te promoveren.

Niet veel later klonk er het eindsignaal van scheidsrechter Dragstra en was de eerste 3-punter voor FC Hoensbroek dit seizoen een feit. Trainer Roger André was natuurlijk in zijn nopjes met de overwinning. Door de vele blessures en schorsingen was het deze week puzzelen. Maar de groep heeft het prima opgepakt en vind ik de overwinning op basis van de tweede helft ook verdiend. Collega-trainer Dominik Vergoossen had zijn gezicht op onweer staan. Ik kan echt niet leven met deze nederlaag. Persoonlijke fouten doen ons vandaag de das om. Deze nederlaag was echt niet nodig geweest.

Datum: Zondag 22 oktober 2017

Wilhelmina’08 1 – FC Hoensbroek 1: 1-2(0-0)

Scoreverloop: 48e min. 0-1 Jochen Hahnraths, 66e min. 1-1 Arne van Geffen en 76e min. 1-2 Dennie de Vries.

Tekst: Ercan Erbas / FC Hoensbroek

Archieffoto:©Parkstadactueel/Tom de Cock