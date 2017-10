FOO FIGHTERS EERSTE HEADLINER PINKPOP 2018

redactie van Parkstadactueel |

Pinkpop kan de eerste naam voor de 49e editie bekend maken. De Amerikaanse rockband FOO FIGHTERS komt in 2018 naar Landgraaf. In 2015 moest de band het optreden op Pinkpop annuleren en toen al riep frontman Dave Grohl dat de band zeker terug zou komen om het goed te maken. Met de bevestiging van FOO FIGHTERS heeft het festival meteen een van de drie dagafsluiters te pakken. Pinkpop 2018 vindt plaats vier weken na Pinksteren op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 juni op het festivalterrein Megaland in Landgraaf. De kaartverkoop van Pinkpop start op zaterdag 24 februari 2018 via www.ticketmaster.nl en de bekende Ticketmaster verkoopadressen.



Foo Fighters behoeft eigenlijk geen introductie meer. Sinds het verschijnen van het debuutalbum in 1995 heeft de band meer dan twaalf miljoen albums verkocht, diverse awards ontvangen en speelde ze over de hele wereld de grote festivals en stadions plat. De band rond frontman Dave Grohl stond eerder al in 2008 en 2011 op Pinkpop en komt in 2018 naar Landgraaf met het nieuwste album “Concrete and Gold” onder de arm.

“Het moest de grootst klinkende Foo Fighters plaat ooit worden. Een reusachtige rockplaat maar dan wel met Greg Kurstin’s gevoel voor melodie en arrangement… Alsof Motörhead een interpretatie geeft van Sgt. Pepper… of zoiets.” Aldus Dave Grohl over het laatste album “Concrete and Gold”, dat op 15 september jl. wereldwijd uit kwam. De samenwerking tussen popproducer Greg Kurstin (Adele, SIA, Pink) en de Foo Fighters leidde tot het meest ambitieuze album van de rockband tot nu toe. Maanden lang werd in het geheim in de EastWest Studios, Hollywood, hard gewerkt om tot het gewenste eindresultaat te komen van deze unieke samenwerking. Of zoals Grohl het omschrijft: “Onze herrie samen met Greg’s slimme hoofd en alles wat hij maar kon bedenken aan prachtarrangementen en composities.” Dat de samenwerking succesvol is blijkt wel uit het feit dat het “Concrete and Gold” het eerste #1 album is van de band in Nederland ooit. Naast de #1 notering in Nederland kwam het album in nog elf andere landen, waaronder Groot-Brittannië en America, binnen op 1!



In 2015 stond de band als afsluiter van het festival geprogrammeerd, maar moest het optreden annuleren, en de rest van de Europese tour, in verband met een gecompliceerde beenbreuk van Dave Grohl na een val van het podium twee dagen voor het optreden op Pinkpop. In een reactie liet de band toen al weten zeker terug te keren naar Landgraaf om de annulering goed te maken.

PINKPOP 2018 – 15, 16 en 17 JUNI 2018

De 49ste editie van Pinkpop vindt plaats op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 juni 2018 op het festivalterrein van Megaland in Landgraaf. De traditionele perspresentatie met bekendmaking van het programma vindt plaats op woensdag 21 februari 2018 in poptempel Paradiso te Amsterdam. De start van de kaartverkoop staat gepland op zaterdag 24 februari 2018. Let op: vóór de officiële start van de kaartverkoop worden al kaarten aangeboden, maar koop deze niet, dit zijn geen officiële kaarten!

Sinds 1990 staat Pinkpop in het Groot Guinness Book Of Records als het oudste onafgebroken georganiseerde popfestival. De eerste editie vond plaats op 18 mei 1970 in Geleen, waar Pinkpop zeventien keer plaats vond. In 1987 werd eenmalig uitgeweken naar Baarlo. Vanaf 1988 wordt Pinkpop gehouden op evenemententerrein Megaland in de gemeente Landgraaf en vindt daar dit jaar voor de 31e keer plaats. Voor meer informatie: www.pinkpop.nl.

Bron en logo Buro Pinkpop