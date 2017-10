Gemeente Heerlen doet reparatie aan rijbaan Pancratiusplein en Pancratiusstraat

Redactie Parkstadactueel |

De gemeente Heerlen gaat komende week, de losliggende bestrating repareren en legt een tevens een teststrook aan.

Locatie werkzaamheden:

De werkzaamheden vinden plaats in de rijbaan tussen de Beercompany, café D’r Klinge en café Pelt. Op de tekening is de werklocatie aangegeven met een blauw kruis in een blauw vak.

Wanneer:

•Op dinsdag 24 oktober beginnen we met het voorbereidende werk. De rijbaan blijft beschikbaar voor verkeer.

•Op woensdag 25 en donderdag 26 oktober wordt de rijbaan gerepareerd.

•Van vrijdag 27 oktober t/m maandag 30 oktober moet het werk drogen.

Rijbaan afgesloten:

•Van woensdag 25 oktober t/m maandag 30 oktober is de rijbaan afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers.

•Voetgangers kunnen tijdens de werkzaamheden wel de werklocatie passeren.

•Al het andere verkeer moet in die periode het Pancratiusplein verlaten via de Geleenstraat.

Bron en foto: gemeente Heerlen