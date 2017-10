KVC Oranje: Kwartetten troef

Werner Nijssen (KVC Oranje) |

De Kerkraadse derby tussen KVC Oranje en RKTSV eindigde in een verdiende 4-1 zege voor de thuisclub. Die ploeg heeft nu in de eerste vijf competitierondes tot vier keer toe vier keer gescoord. Kwartetten troef dus voor de door Paul van Putten getrainde ploeg.

Op het programma stond een heuse plaatselijke derby. In de praktijk was van een echte derby nooit sprake. Daarvoor kende het duel een te gezapig karakter. Van strijd op het scherp van de snede was, voor de ogen van een kleine honderd voetballiefhebbers, eigenlijk nooit sprake. Bovendien ontbeerde de wedstrijd de broodnodige spanning, grotendeels dan.

Kort na het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Ron Bemelmans uit Eygelshoven leek RKTSV gevaarlijk te worden, maar bij een strakke voorzet vanaf rechts kwam Dennis te Boekhorst net niet hoog genoeg om in te kunnen koppen. Daarna was een half uur lang KVC Oranje dat de klok sloeg. De eerste kans was voor Niels Lanckohr. Hij schoot na voorbereidend werk van Joey Niesters op de paal. Een tweede poging van Lanckohr was wél raak, nu na een dieptepass van Brian Bovens met daaropvolgend een individuele actie inclusief assist van Martijn Sangen: 1-0.

Rond het half uur viel de 2-0, zonder twijfel het mooiste doelpunt van de wedstrijd. Martijn Sangen stuurde Niels Lanckohr rechts diep, de jonge spits tikte breed op Ritch Vienerius en die rondde het mooie driehoekje effectief en beheerst af. RKTSV hing in de touwen, zo leek het althans. Een ongelukkige actie van doelman Frederic Garms van KVC Oranje stelde Jeffrey Leeyen in de gelegenheid om tegen de score. Die wist wel raad met het presentje: 2-1. De spanning was nu terug. Even later kregen de bezoekers zelfs de kans op de 2-2, maar nu bleken de mannen van trainer Guus Vrancken niet op scherp te staan.

Na de hervatting mocht een feller RKTSV worden verwacht. In de praktijk echter kwam daar weinig van terecht. Kansen wist de ploeg van Guus Vrancken zich in de gehele tweede helft nauwelijks te creëren. Echt spannend werd het dan ook niet meer. KVC Oranje kreeg er ook niet echt veel, maar wist wel nog twee keer tot scoren te komen. Bas de Langen liet vanaf links een hoger voorzet vertrekken, Joey Niesters kon bij de tweede paal terug leggen en Martijn Sangen rondde met rechts af: 3-1.

Niesters en Sangen waren ook de namen bij de 4-1. Joey Niesters wurmde zich op links tussen twee tegenstanders door, ging de zestien in en werd gelegd door Menno Prins. De door Ron Bemelmans toegekende pingel werd door Martijn Sangen koelbloedig in de rechter hoek getrapt. Doelman Petar Mecic had geen schijn van kans. Even leek het nog 5-1 te worden, maar een schitterend afstandsschot van Scott Vienerius ging via de bovenkant van de lat over de veste van Mecic.

KVC Oranje gaat komende wedstrijd op bezoek bij SV Brunssum, een wedstrijd die, gezien het verleden, spektakel belooft. RKTSV mag het Heuvelland in om aan te treden bij Rood Groen LVC’01.

