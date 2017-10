Langeberg haalt uit tegen VV Hellas

Laurens Faessen / VV Hellas |

Zondag 22 oktober was de dag van de eerste driepunter voor Langeberg. Vorige week behaalde de thuisploeg het eerste punt van de competitie en vandaag voegde de ploeg van trainer Zafarin daar drie punten aan toe. Vanaf de eerste minuten waren de intenties van de thuisploeg duidelijk. Fel in de duels en overal op het veld de strijd aangaan met de gasten was het devies. Dat leidde na 6 minuten al tot een eerste doelpoging maar de voorzet van Kab werd door Houben over het doel geschoten. Niet veel later was het opnieuw de potige Langeberg spits die, dit keer met het hoofd, de bal over het doel kopte. Rond het kwartier werd een als voorzet bedoelde bal door Hellas doelman Houben voor de zekerheid naast het doel gewerkt. Uit diezelfde corner kopte Römkens de bal binnen. Hellas grossierde tot dan toe in balverlies en liet zich vooral op het middenveld in voorin de kaas van het brood eten.

De volgende kans voor Langeberg was opnieuw een pas-de-deux tussen Kab en Houben. Eerstgenoemde wist de Langeberg spits in de zestien meter te bereiken. Diens schot verdween via een Hellas been naast het doel. Na ongeveer 25 minuten kregen de bezoekers de eerste kans. Na een steekbal kon Hellas aanvoerder Baggen alleen op doelman Cornelissen af. Baggen tikte de bal over de, buiten zijn zestien meter uitgekomen doelman, en werd vervolgens getorpedeerd. Voordat de bal over de doellijn ging werd de bal door een meegelopen Langeberg verdediger weggewerkt. Waar de gasten dachten aan een vrije trap en wellicht een kaart voor de Langeberg doelman, weigerde de zeer matig leidende scheidsrechter Bloemen de overtreding te bestraffen. Niet veel later weigerde diezelfde Bloemen om op te treden bij een slaande beweging van Langeberg aanvaller Smit.

Even leek het alsof dit voor beide ploegen het sein was dat alles was toegestaan maar gelukkig hielden de spelers het hoofd koel. Vlak voor rust kreeg Hellas nog een kans op de gelijkmaker. Opnieuw was het Baggen die de bal, na een steekbal van Van Geffen, op de voeten van doelman Cornelissen knalde. Met een 1-0 stand gingen beide ploegen rusten. Na rust was het opnieuw de thuisploeg die de eerste mogelijkheid kreeg. Uit een kopbal werd de bal voorlangs gekopt. Na 15 minuten in de 2e helft bracht Hellas trainer Haan, twee verse krachten in het veld. Voor Hellas speler Rademakers waren het de eerste minuten na een 9 maanden lange revalidatie als gevolg van een kruisband operatie. Hellas begon door deze wissels wat beter te voetballen en de thuisploeg kwam voor het eerst in de wedstrijd onder druk te staan. Na een nieuwe kans voor Baggen, die zich goed vrijspeelde in de zestien meter, was het opnieuw de Langeberg doelman die met de voet redding bracht.

Hellas drong aan maar na een half uur in de 2e helft gooide de thuisploeg de wedstrijd in het slot. Bij een counter werd een Langeberg speler volgens scheidsrechter Bloemen onreglementair ten val gebracht waarna een strafschop het logische vervolg was. Römkens nam plaats achter de bal en faalde niet. Waar Hellas wellicht nog dacht om snel de aansluitingstreffer te maken en zodoende toch nog voor een punt te gaan, dacht El Akrouch daar anders over. Amper 3 minuten na de strafschop haalde de Langeberg invaller verwoestend uit waarna de bal achter doelman Houben in het doel sloeg. Het leed was voor de gasten nog niet geleden.

Nadat de bal ouderwets, hoog, hard en ver naar voren werd getrapt was het Langeberg spits Houben die als enige reageerde op de verdwaalde bal. Alleen voor de verbouwereerde Hellas doelman tikte hij de bal simpel binnen. De 4-0 was enigszins geflatteerd maar de overwinning voor de thuisploeg was verdiend. Door deze overwinning maakt Langeberg een kleine sprong naar boven. Hellas speelt volgende week thuis tegen RKVVM en zal dan beter voor de dag moeten komen om punten te halen tegen de ploeg uit Margraten.

Tekst: Laurens Faessen / VV Hellas

Archieffoto:©Parkstadactueel/Tom de Cock