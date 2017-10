MODESHOW BIJ HET LEGER DES HEILS OP 26 OKTOBER A.S.

HORIZONSTRAAT 77, BRUNSSUM

AANVANG 10.00 UUR

Al jaar en dag is bekend, dat het Leger des Heils kleding inzamelt en dit weer uitdeelt aan mensen met een smalle beurs of de kleding verkoopt en met de opbrengst weer andere maatschappelijke activiteiten steunt.

Het wordt bijna een traditie, maar wederom houden wij een modeshow met deze kleding. Door het toenemend succes wordt dit al weer de 4e keer en wel op donderdag 26 oktober a.s. We beginnen om 10.00 uur en natuurlijk is er (gratis) koffie. Er is ook een loterij, waarvoor u bij de ingang lootjes kunt kopen en waar leuke prijzen aan verbonden zijn. Na de show is er gelegenheid om zelf in de winkel te kijken en te kopen. Tevens kunt u een broodje en een kop soep nuttigen. De modeshow wordt gehouden in het gebouw van het Leger des Heils aan de Horizonstraat 77 te Brunssum. Iedereen is welkom en we zijn er zeker van dat dit ook weer een heel gezellige morgen wordt.

Foto’s Leger des Heils