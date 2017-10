Passart-VKC 1 weet niet te winnen van SV Brunssum 1

Theo van der Kort/Passart-VKC |

De wedstrijd Passart-VKC 1 tegen SV Brunssum 1 was een wedstrijd die niet vergeten mag worden, niet zozeer vanwege het spel maar wel door de veerkracht welke de ploeg van Frank en Jos getoond hebben.

Goede eerste 10 minuten, met een zeer nerveuze 35 minuten hier achteraan waar SV Brunssum duidelijk het betere van het spel had. Dit niet zozeer dat SV Brunssum goed voetbalde maar dat Passart-VKC continu zoekende was om vat op het spel te krijgen.

Dit kan en mag maar dan nog moeten ballen die met inzet veroverd worden bij ploeggenoten terecht komen en niet meteen weer ingeleverd worden bij de tegenstander.

In de eerste 10 minuten was het goed doorlopen van Brian Kainama, gevolgd door een goede voorzet van Brian richting tweede paal waar de goed meegelopen Leon Smerecnik de 1-0 kon aantekenen.

Deze vroege treffer zou eigenlijk bevrijdend moeten werken echter het tegenovergesteld gebeurde, de weer op verschillende plaatsen gewijzigde ploeg kreeg geen vat meer op deze wedstrijd. Dit resulteerde dan ook in de 1-1, een mooie schuiver van Danny Jeurissen.

SV Brunssum ging nog meer drukken maar Dwayne Trags hield Passart-VKC in de wedstrijd door verschillende goede reddingen, evenals Darryl Westering die enkele keren goed naar binnen kneep om redding te brengen voordat iemand kon inschieten. Dwayne Trags blesseerde zich net voor de pauze en moest na minuten in de tweede helft vervangen worden door Kelvin Roolant.

Kelvin deed het in de tweede helft prima echter op een zondagsschot vanuit de tweede lijn, na afslaan van een corner, had hij geen verweer. Na deze stand van 1-2 dachten velen het is gedaan, SV Brunssum zal wel door drukken maar door goed keeperswerk van Kelvin en goed verdedigend werk van Cyril Gulpers bleef het 1-2. Wel waren er nog gelukkige momenten zoals het schot van dichtbij op de lat, maar zonder geluk brengt niemand het ver.

Dit schot op de lat was de ommekeer, nog meer inzet en veerkracht werd getoond door Passart-VKC en Martijn Kollee werd een linie doorgestuurd. Meer overwicht kwam voor Passart-VKC en na een mooie steekbal werd Michael Gijsbers in staat gesteld om alleen op het doel van SV Brunssum te gaan echter de bal sprong hem iets te ver van de voet waardoor de keeper van SV Brunssum redding kon brengen. Weer een goede bal op Jeffrey Koenen, die vol voor de bal ging tussen drie man van SV Brunssum, resulteerde erin dat de spelers de bal niet ver weg kregen, Michael Gijsbers nam de bal deze keer goed mee en werd in de 16 meter onreglementair gestuit door een SV Brunssum verdediger. Martijn Kollee eiste de bal op en nam zijn verantwoording als aanvoerder met een goed, hard en zuiver schot in de benedenhoek gaf hij de keeper van SV Brunssum geen kans, hij kwam er wel aan maar het schot was te hard en te zuiver wat 2-2 betekende.

Hierna was het een open wedstrijd met kansen aan beide kanten, beide ploegen gingen nu voor de winst waarbij Passart-VKC af en toe de ogen mocht dichtknijpen maar zelf ook mooie kansen kreeg die jammer genoeg niet benut werden.

Al met al een terechte uitslag onder een goed leidende arbiter Geurts uit Beesel.

Volgende week de zware uitwedstrijd tegen RKHBS, meer rust met dezelfde inzet en ballen dus inleveren bij je eigen teamgenoten en niet bij de tegenstander dan moet het kunnen om minimaal 1 punt mee te nemen vanuit Imstenrade naar de Dem, succes heren.

Meer foto’s op deze link.

Tekst: Theo van der kort / Passart/VKC

Foto’s:©Parkstadactueel/Tom de Cock