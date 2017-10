SV Hulsberg revancheert zich met uitstekende wedstrijd in Amby

SV Hulsberg |

Na het (onnodige) verlies verleden week tegen Daalhof is de druk groot. Om aansluiting te houden met de middenmoot moet er op bezoek bij RKASV punten gepakt worden.

De bezoekers laten vanaf het eerste fluitsignaal blijken doordrongen te zijn van het belang van een goed resultaat vandaag. De ploeg speelt ver van het eigen doel af en probeert de thuisploeg op eigen helft vast te zetten. De wedstrijd golft op en neer. In de 10e minuut moet Joeri Schouten voor het eerst handelend optreden en behoedt de ploeg met een uitstekende redding van een achterstand. Na een eerste kansje voor Dion Branje volgt een minuut later een mooie combinatie waarbij uiteindelijk via Remco Packbier de bal bij de eerste paal belandt waar Timo Valentijn intikt en hiermee de bezoekers op voorsprong zet.

Vijf minuten later staat het weer gelijk, als de bal in de Hulsberg defensie van voet naar voet caramboleert en uiteindelijk door de thuisploeg prachtig wordt ingeschoten.Hulsberg blijft combineren en na een half uur spelen verdient een aanval via Tim Knols en Dion Branje een beter lot. Peter Bertram schiet uiteindelijk vanaf rand 16 meter rakelings langs.

Diezelfde Peter is een paar minuten later bijna wel succesvol, maar de keeper redt knap met de voet. De haast niet te missen rebound gaat via Dion Branje naast. De voorsprong komt er echter wel als Joeri Schouten een verre uittrap, door een misverstand in de RKASV defensie, bij Ray Kremer ziet uitkomen. De gaoltjesdief maakt deze kans bekwaam af en zet daarmee de ruststand van 1-2 op het bord.De eerste fase na de thee is doorgaans niet de sterkste fase van Hulsberg. Echter vandaag is de ploeg direct bij de les. In de 48e minuut soleert Dion Branje in het zestienmeter gebied en schiet met links schitterend de 1-3 binnen. Twee minuten later heeft Sven Gardeniers na een diepe bal oog voor de inkomende Dion Branje die zijn tweede doelpunt van de middag maakt en Hulsbergs vierde.

In de 57e minuut stuurt Tim Blanken over rechts Timo Valentijn weg die Ray Kremer vindt en ook Ray scoort zijn tweede van de middag. Met nog een dik half uur te spelen leiden de bezoekers volkomen terecht met 1-5. De honger bij de bezoekers lijkt dan gestild en er komen kansen voor de thuisploeg. Joeri Schouten toont andermaal een betrouwbare sluitpost te zijn met twee prima reddingen kort na elkaar. Eén keer moet hij nog capituleren maar de overwinning komt niet meer in gevaar.

Mooi ook weer het inbrengen van twee A-jeugdspelers in de slotfase, waarvan Vince Ekelhoff zelfs nog een kans op de 2-6 krijgt. Ook Dion Branje komt nog vrij voor de keeper, maar zijn inzet schampt de paal.

Hulsberg speelde een prima wedstrijd in Amby. Er werd hartstochtelijk gestreden en goed gecombineerd. Een volkomen verdiende overwinning zorgt voor aansluiting en biedt vertrouwen voor de komende wedstrijd, thuis tegen RKHSV.

Tekst: SV Hulsberg

Archieffoto:©Parkstadactueel/Tom de Cock