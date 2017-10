Vaesrade walst over Rood Groen heen

Armand Franssen/ RKVV Vaesrade |

Vaesrade heeft Rood Groen gisteren een beuk van jewelste gegeven door met 6-0 te winnen. De ruststand was al 4-0 voor de equipe van Paul Bisschops door een loepzuivere hattrick van Gino Quaden en een doelpunt van Marvin de Winter. De snelle rappe spits Quaden was de defensie van Rood Groen te machtig deze middag. Er vielen in de 1e helft geen kaarten, Vaesrade met 4-0 voor en dus tevreden gezichten zou je zeggen.

Nou….ik denk dat de trainer toch behoorlijk pissig het kleedlokaal van de geelhemden is binnen gelopen want Voasje liet veel, echt veel te veel kansen onbenut en het had met de rust (ongelogen) 8-0 of meer moeten staan, de ene na de andere uitgespeelde kans werd er getoverd en de voorwaartse gingen er echt veel te slordig mee om. Maar de Alfa stroomde rijkelijk uit de tap in de rust want met 4-0 voorstaan dat was in Vaesrade geleden.

In de 2e helft een dezelfde spelbeeld alleen zag je dat Vaesrade gas terug nam en dat zorgde ervoor dat ook Rood Groen over de helft kwam en zowaar mogelijkheden kreeg. Erik Urff, doelman van Voasje hield het doel schoon en Vaesrade zelf liep nog uit door wederom Gino Quaden en ook Rik Holthuijsen mocht nog scoren. 6-0 was de eindstand daar waar 12-0 ook niet had misstaan.

Zijn we nu tevreden in Vaesrade? Natuurlijk, 3 punten, geen kaarten en een leuk cadeau voor de trainer die afgelopen vrijdag verjaarde. Aansluiting bij de top, geen tegendoelpunten en geen blessures, dan kan en mag je alleen maar tevreden zijn, maar zoals het een kritische reporter betaamd moet je iets te zeuren hebben en dat is het tekort aan doelpunten. Rood Groen zal met deze samenstelling als ploeg problemen krijgen om in deze 4e klasse te blijven opereren.

Waar was de snelle voorhoede? Waar was de stugge ploeg? Nee…het surplus aan kwaliteit voorin bij Rood Groen was er niet meer en zelden tot nooit zal Vaesrade zo makkelijk hebben gewonnen.

Volgende week Voerendaal, de ongenaakbare koploper…..1 punt zal al smaken als een overwinning of kunnen we stunten? Voerendaal lijkt namelijk voor niets of niemand bang en de rode trein dendert maar door, kunnen we de trein doen ontsporen?

Fot'os®parkstadactueel/Tom de Cock