Babbeltruc? Smoesjes om binnen te komen!

Vervolgens stelen zij uw geld en andere waardevolle bezittingen. In sommige gevallen gebeurt dit in combinatie met bedreiging en/of geweld. Dieven doen zich soms ook voor als meteropnemer of ze vertellen dat ze namens de gemeente komen. Deze zogeheten babbeltrucs zijn bedoeld om mensen op te lichten. Denk niet dat het u niet overkomt, want de dieven zijn zeer behendig met hun smoezen.

Er wordt veel misbruik gemaakt van uw goede vertrouwen. Gelukkig kun je zelf iets doen om je eigen veiligheid te vergroten.

– Doe niet zomaar open, kijk eerst door het raam of de deurspion om te zien wie er voor de deur staat

– gebruik een kierstandhouder of deurketting

– haal die er weer vanaf als u de deur sluit zodat hulpdiensten in geval van nood wel binnen kunnen

– laat nooit zomaar onbekenden binnen, al vertelt hij nog zo’n geloofwaardig verhaal

– als ze zeggen dat ze van een bedrijf zijn, laat ze dan een afspraak maken en zorg dat je dan niet alleen thuis bent

– als je dan toch besluit om iemand binnen te laten, zorg dan dat je zelf de deur achter je sluit. Daarmee voorkom je dat een eventuele handlanger er achteraan naar binnen kan komen.

– laat in je woning het bezoek niet alleen en laat je niet verleiden om naar een andere ruimte te gaan

– berg waardevolle spullen goed op

Hoe doe ik aangifte van een babbeltruc?

Maak altijd melding bij de politie als u het niet vertrouwt. Bel met de algemene meldlijn 0900-8844 als de dader verdwenen is en bel met 112 als de dader nog in de buurt is!