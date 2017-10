Höhner concert in Aken

Ton Reijnaerts |

Eurogress Aachen

Europa Saal

16.12.2017 | 19:30 Uhr

Höhner Weihnacht

Vrolijk en feestelijk, maar ook ‘rockig’ en melodieus; de Höhner Weihnacht op zondag 16 december in Eurogress Aachen wordt ongetwijfeld een bijzonder kerstconcert. Samen met de fans wil de Keulse cultband de feesttijd op een heel andere – lees Höhner-manier inkleuren. “Mit kölschem Temperament, wunderbaren Weihnachtstönen und ganz viel Gänsehaut-Jeföhl!”, duidt Höhner leadzanger Henning Krautmacher.

Het Weihnachtskonzert Gold und Silber, dat de voormalige topdirigent van Sinfonieorchester Aachen Marcus R Bosch in Aken initieerde, was meer dan tien jaar een daverend succes. Zelf een extra aanvullende middagvoorstelling kon de publieke aandrang niet stuiten. Het stemmige kersconcert met een stargasten van naam als Nicolle Heesters (de dochter van Johan (Jopie) Heesters) die bij kaarsenlicht mooie kerstverhalen voordroeg, sloot dan ook perfect aan op de essentie van het kerstfeest. Bezoekers van het Weihnachtskonzert Gold und Silber gingen dan ook met een perfect kerstgevoel de feestdagen in.

Maar tijden veranderen. Marcus R Bosch maakt nu al weer de nodige jaren in Nürnberg furore en onder zijn opvolger verflauwde de topformule. De ook in de Euregio razend populaire Keulse cultband die Höhner moeten het Weihnachtsfest weer een echte push geven. Bezinnlichkeit, muziek en goed humeur passen dan ook inde Advent tijd prima samen stellen Janus Fröhlich, Henning Krautmacher, John Parsons, Hannes Schöner, Jens Streifling en Peter Werner met hun beklijvende Weihnachtskonzerten al jaren onder bewijs. Naast eigen songs presenteren de zes topmuzikanten klassiekers als ‘Lieder zum Fest aus aller Herren Länder’ en echte Evergreens als ‘White Christmas’ en ‘Jingle Bells’. Ook de samenzang met het publiek zal in Aken niet ontbreken. Maar de Höhner waren niet de Höhner als ze niet ook tijdens de Höhner Weihnacht vol gas zouden geven met vette rock hymnes en nummers die de stemming door het plafond laten gaan. “We vieren de liefde voor het leven én de medemens. En dát matcht perfect met de kerstgedachte”, oordeelt Henning Krautmacher.

