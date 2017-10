De Leeuw in tweede helft overtuigend langs HEBES

Zico Bock/RKvv de Leeuw |

Nadat vorige week Spaubeek, na een sensationele comeback, met 4-3 werd verslagen, was het afgelopen zondag HEBES dat puntloos naar huis werd gestuurd. Met rust stond de brilstand nog op het scorebord, maar in de tweede helft wist De Leeuw over de gasten uit Beegden heen te lopen en werd het 3-0 voor de thuisploeg.

Na zeven maanden blessureleed nam trainer Rob Pierik Jeffrey Geurts weer op in zijn wedstrijdselectie. De doelpuntenmachine zag vanaf de bank hoe zijn ploeggenoten scherp aan het duel begonnen en HEBES het voetbal onmogelijk maakten. Zo werden de aanvalspogingen van de gasten aan banden gelegd en wist men ook de tweede bal te veroveren. Tot grote kansen leidde het echter niet, al waren er wel wat kansjes voor Mathijs Peters en Zico Bock. Guy Tuncbilek was misschien nog wel het dichtst bij een doelpunt, maar zijn inzet verdween aan de verkeerde kant van de paal. De fusieclub was slechts eenmaal dichtbij, maar doelman Nick Frolichs wist een stiftballetje van Lars Sonneville te pareren.

Na de thee ging de thuisploeg haastig op zoek naar de openingstreffer en stond HEBES-doelman Dick de Kwaadsteniet meermaals in de weg. Na een uur spelen was het eindelijk raak. Zo was het Etienne Mees die met buitenkant rechts op doel schoot, maar onderweg door Zico Bock tegen de touwen werd gekopt: 1-0. In plaats van door te drukken, zakte De Leeuw terug, waardoor de meeste ruimte achter de HEBES-defensie kwam te liggen. Met het inbrengen van Stan Schilperoort profiteerde de thuisploeg hiervan en stond Etienne Mees opnieuw aan de basis van een Brunssumse treffer. Na een lange rush wist Mees de bal strak voor te geven en het was invaller Schilperoort die op het juiste moment in liep en de bal overtuigend achter De Kwaadsteniet schoot: 2-0. Het slotakkoord was voor Zico Bock, nadat Schilperoort na een fraaie actie gevloerd werd binnen het strafschopgebied en Bock vanaf elf meter mocht aanleggen. Door de sluitpost de verkeerde hoek in te sturen, wist hij zijn tweede van de middag te maken en de eindstand te bepalen op 3-0.

Door deze tweede overwinning op rij heeft De Leeuw zich steviger genesteld in de middenmoot van de 3e Klasse B en is het met zeven punten uit vijf wedstrijden terug te vinden op een 8e plek op de ranglijst. Volgende week wacht een streekderby met Alfa Sport, dat tot dusver drie punten meer behaalde, maar eerder dit seizoen wel tot titelkandidaat werd gebombardeerd door trainer Rob Pierik.

Foto’s®parkstadactueel/Tom de Cock Klik hier voor de volledige reportage link. van Tom de Cock