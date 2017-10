Stevige impuls samenwerking Chengdu (China) en Brightlands Maastricht Health Campus

redactie van Parkstadactueel |

Doel: gezamenlijk risicokapitaalfonds van 64 miljoen euro voor investeringen in life sciences en gezondheidszorg

Brightlands Maastricht Health Campus ontving een vierkoppige delegatie van het Chinese Chengdu Wenjiang District, aangevoerd door burgemeester Chen Zhiyong. Doel van het bezoek was om de mogelijkheid te onderzoeken om een gezamenlijk risicokapitaalfonds te vormen om startende bedrijven op de Maastrichtse campus te ondersteunen. De doelgrootte van dit fonds is RMB 500 miljoen (ongeveer 64 miljoen euro); de eerste ronde financieringskapitaal bedraagt naar verwachting 30 miljoen RMB (ongeveer 3,8 miljoen euro).

De delegatie werd hartelijk verwelkomd door Prof. dr. Jan Cobbenhagen, CEO van Brightlands Maastricht Health Campus. De twee partijen spraken over de bedoeling, de aanpak en de mogelijkheden van gezamenlijk investeren. De Chinese delegatie bracht onder andere een bezoek aan de hoogwaardige scanners van Scannexus. De bezoekers waren onder de indruk van de onderzoekskracht en -mogelijkheden op de Brightlands Maastricht Health Campus en het beleggingsrapport van Univenture/Brightlands Life Science Venture.

Met de ondertekening van het MoU (Memorandum of Understanding) voor het Chinees-Nederlandse investeringsfonds door beide partijen is een belangrijke stap gezet in de verdere samenwerking en het strategisch partnerschap tussen Maastricht en Chengdu Medical City. Beide partijen kijken er zo naar om het project zo snel mogelijk naar de volgende fase te brengen.

Het Wenjiang District, gelegen in het noordwesten van Chengdu, staat bekend als pionier vanwege de uitgebreide hervorming van kleine en middelgrote ondernemingen, gericht op het ontwikkelen van de gezondheidsketen en de medische industrie. Wenjiang heeft de medische stad Chengdu opgericht die wordt gekenmerkt door innovatie van medische wetenschappen, behandelingen en medicijnen.

Foto Brightlands Maastricht