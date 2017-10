TEFAF MAASTRICHT 2018: NIEUWE PREVIEW-DAGEN EN NIEUWE DEELNEMERS

Ton Reijnaerts |

270 kunsthandelaren en specialisten op het gebied van beeldende kunst, antiek en design met collecties die meer dan 7.000 jaar kunstgeschiedenis bestrijken, nemen deel aan TEFAF Maastricht 2018. Onder deze 270 deelnemers, afkomstig uit de hele wereld, zijn 16 nieuwe exposanten die het al ongeevenaarde aanbod over de hele breedte van de beurs nog verder zullen versterken. TEFAF Maastricht 2018 vindt plaats van 10 t/m 18 maart 2018 in het MECC (Maastricht Exhibition and Congress Centre) in Maastricht.

De 16 nieuwe exposanten zijn te vinden in alle acht secties van de beurs (TEFAF Ancient Art, TEFAF Antiques, TEFAF Design, TEFAF La Haute Joaillerie, TEFAF Modern, TEFAF Paintings, TEFAF Paper en TEFAF Tribal). Het aanbod op de beurs zal hiermee wederom over de hele breedte worden verbeterd. Speciale aandacht gaat uit naar Perrotin (Frankrijk), Massimo De Carlo (Italië), en Mazzoleni (Verenigd Koninkrijk) bij TEFAF Modern, naast de groei van TEFAF Design, waar in 2018 met Galerie Jousse Enterprise (Frankrijk), Oscar Graf (Frankrijk), Galerie Marc Heiremans (België), en Thomas Fritsch – Artrium (Frankrijk) maar liefst vier nieuwe deelnemers hun collecties zullen tonen.

Een belangrijke vernieuwing voor 2018 is een verruiming van het aantal dagen dat de beurs wordt gehouden. Voordat de beurs op 10 maart 2018 haar deuren opent voor het publiek, is TEFAF Maastricht op 8 en 9 maart voor een geselecteerd publiek op uitnodiging toegankelijk. Op donderdag 8 maart is er van 10:00 tot 19:00 uur een ‘Early Access Day’ voor circa 5.000 genodigden en op vrijdag 9 maart vindt van 11:00 tot 19:00 uur de ‘Preview Day’ plaats, eveneens op uitnodiging. Hier worden ongeveer 7.000 gasten verwacht.

De aangepaste openingstijden en de speciale dagen voor genodigden zijn ingesteld naar aanleiding van feedback van de deelnemers. TEFAF Maastricht biedt met de 75.000 bezoekers die de beurs jaarlijks bezoeken het best denkbare platform voor handelaren. De twee aparte dagen waarop particuliere en institutionele verzamelaars zich in alle rust kunnen verdiepen in de aangeboden werken passen hier goed in. De beurs opent haar deuren vanaf zaterdag 10 maart 2018 van 11:00 tot 19:00 uur voor het algemene publiek en loopt tot en met zondag 18 maart 2018.

TEFAF Maastricht geldt mondiaal als een van de belangrijkste ontmoetingsplaatsen voor de beste kunsthandelaren uit de hele wereld en heeft een leidende positie als commerciële en academische hotspot in de internationale kunstwereld. De beurs heeft dankzij het gevarieerde en hoogwaardige aanbod een vaste plek in de agenda van zowel private als institutionele verzamelaars.

Foto TEFAF Maastricht