Vrouwen 1 van Schaesberg uitgechakeld in beker.

Door een wel hele vreemde loting kwamen de vrouwen van Schaesberg in de 2e ronde van het bekertoernooi opnieuw tegen OVCS uit. Een tegenstander die men ook al in de eerste ronde was tegengekomen. Dus zo speelden beide ploegen opnieuw tegen elkaar maar nu dan in Ophoven (Sittard).

Maar de rollen waren nu wel omgedraaid qua spel. Schaesberg had de eerste wedstrijd overtuigend gewonnen met goed spel maar vandaag zag dat er anders uit. Vanaf de eerste minuut nam OVCS het heft in handen en drukte Schaesberg achteruit. En voor de tweede wedstrijd opeenvolgend ontbrak er iets bij de zwart hemden. Men was niet fel, niet scherp in de duels maar bovenal wilde men de bal niet hebben. En dan wordt het lastig voetballen. Na 9 min was het 1-0. Een ongevaarlijke vrije trap werd door de Schaesbergse doelvrouw niet helemaal juist ingeschat waardoor de bal doorschoot in het doel.

OVCS voetbalde makkelijker en had het betere van het spel zonder echt grote kansen te krijgen. In minuut 27 was er een hoekschop voor de dames uit Ophoven. Een hoge ongevaarlijke bal voor het doel. Maar als er niemand ingrijpt dan wil de tegenstander dit cadeautje wel uitpakken: 2-0. Na rust was Schaesberg in staat om de organisatie beter vast te houden waardoor de wedstrijd meer in evenwicht kwam. Het leverde uiteindelijk allemaal niet veel op. De vrouwen waren niet bij machte om voetballend iets af te dwingen. In de hele wedstrijd slechts een kans. Sylvana kwam alleen voor het doel uit. Maar kon de bal niet in het doel krijgen.

OVCS was wel sterker maar kon zelf ook niet veel afdwingen. Slechts een goede aanval in de tweede helft maar dit was dan wel ook weer direct raak: 3-0. Roemloos einde voor de vrouwen van Schaesberg in de beker. Alle aandacht nu op de competitie. Er is werk aan de winkel.

