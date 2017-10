ZEBRA’S BELONEN ZICHZELF NIET !!!!!

John Janssen/Bekkerveld VR1 |

In een bijzonder sportieve wedstrijd door beide ploegen kende deze een correct en prettig verloop wat het voetballen betrof.

Bekkerveld ging vanaf het begin in de ”aanval” en creëerde zich enkele goede mogelijkheden om te kunnen scoren. Een bal vanaf de linkerkant kwam terecht bij Chantal Breen die vervolgens net voor langs schoot en toen waren er 5 minuten gespeeld, dit gaf de zebra’s goede moed en vertrouwen om door te gaan op de ingeslagen weg. De beide teams waren nogal aan elkaar gewaagd en de bezoekers kwamen met enkele gevaarlijk counters voor het doel van doelvrouwe Ilke Brandsma.(Bekkerveld)

Toch waren het de bezoekers die het eerste scoorde, een diepe bal in en door het centrum bij Bekkerveld en de beweeglijke spits (17) van Nijnsel wist hier wel raad mee 0-1. De Bekkerveld dames gingen niet bij de pakken neerzitten en creëerde zich mogelijkheden om de score gelijk te trekken dit gebeurde door Lisa van de Ven, en de stand was weer gelijk 1-1.

Met die stand op her scorebord ging men ook de rust in. Tijdens de rust werden de puntjes op de i gezet en begon men onder slechte weersomstandigheden, regen en kou aan het tweede bedrijf. De wedstrijd gaf een zelfde “beeld “ weer als de eerste helft, en het zou uit een genomen hoekschop snel1-2 worden voor Nijnsel, wat iets tegen de verhouding in was maar ja, dat is voetbal. De zebra’s probeerde uit de talrijke hoekschoppen en gecreëerde mogelijkheden tot scoren te komen doch dit mocht niet het geval zijn. Zeker een onnodige nederlaag voor Bekkerveld.

Alle krachten bundelen en goed trainen en op naar de komende wedstrijd a.s. zondag.

Foto’s®parkstadactueel/Lucho Carreno Klik hier voor de volledige reportage link. van Lucho Carreno