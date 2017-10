27-28-29 OKTOBER 7de editie van het BELEEFWEEKEND gemeente Vaals

redactie van Parkstadactueel |

Nacht van de nacht & Dag van de stilte

Bezinnen, proeven, horen, zien, bewegen en cultuur….. de ingrediënten van alweer de zevende editie van het Beleefweekend. Een weekend vol zinnenprikkeling en activiteiten voor iedereen van 0 tot 100.

Tijdens het Beleefweekend heb je keus uit maar liefst 30 verschillende activiteiten om je zintuigen te verwennen. Voor de frisse buitenlucht ga je mee met één van de stilte, belevings, relax of bezinningswandelingen. Creatief bezig zijn met o.a. schilderen of ervaren hoe het is om zelf schapen te drijven, mis vooral ook niet de unieke ervaring om op mini pelgrimtocht met ezeltjes te gaan tussen de Sint Cunibertuskerk in Wahlwiller en de Catharinakapel in Oud Lemiers.

In het donker de stilte van de natuur en het donker van de nacht beleven doe je natuurlijk met een lantaarntocht of avondwandeling. Bij sfeervol kaarslicht geniet je van een heerlijk diner of beleef je de mysterieuze wereld van sprookjes.

Zoeken naar stilte kan het hele weekend in diverse vormen; bijvoorbeeld tijdens een ontspannende massage of het kleuren van mandala’s. Maar ontdek ook de stilte tussen de noten en verwen je oren met prachtig pianospel of ga lekker buiten meezingen met spirituele wereldliederen. Tijdens dit Beleefweekend staan we ook stil bij 500 jaar Luther en kun je deelnemen aan diverse Luther activiteiten voor jong en oud.

Geniet en BELEEF het Beleefweekend in al haar facetten! Uitgebreide informatie over alle activiteiten vind je op www.beleefweekend.nl en de Facebookpagina BeleefweekendVaals of het handige programmaboekje dat half oktober huis aan huis verschijnt in de gemeente Vaals en verkrijgbaar is bij o.a. de VVV winkels, het Gemeentehuis in Vaals en bij alle deelnemers van het Beleefweekend.

In het kader van het programma Stilte- en leefkwaliteit buitengebied organiseert de gemeente Vaals al sinds 2011 het Beleefweekend van Stilte en Donkerte. De gemeente Vaals is in het bezit van het Cittaslow-keurmerk en wil graag verder investeren in de levenskwaliteit van bewoners, bedrijven en bezoekers. Het waarderen van stilte, rust, ruimte en donkerte in het leven van alledag hoort hier nadrukkelijk bij en daar staan we ieder jaar in het laatste weekend van oktober bij stil.

WWW.BELEEFWEEKEND.NL

Bron en Foto Beleefweekend.