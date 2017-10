Asbestsanering en verduurzaming zeer urgent: Limburg opent opleidingscentrum

redactie van Parkstadactueel |

Om de saneringsopgave in 2024 te halen zijn nu nieuwe vakmensen nodig

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Met het tempo waarin op dit moment wordt gewerkt richting deze deadline, zou Nederland deze opgave bij lange na niet halen: er blijft dan ruim 30 miljoen vierkante meter asbestdak over. Bovendien zijn er veel te weinig asbestsaneerders om de totale opgave van 100 miljoen vierkante meter asbestdak op te ruimen. Limburg neemt ‘2024’ serieus en wil graag versnellen én de asbestopgave koppelen aan verduurzaming. Daarom gaat in Horst aan de Maas op woensdag 25 oktober het eerste opleidingscentrum voor asbest en energie in Limburg open. Het opleidingsaanbod van dat centrum is uniek in Nederland.

Op dit moment zit het onderdeel asbest nog niet in het lesprogramma van alle bouwopleidingen. Asbest komt voor in ruim 3500 toepassingen en is verwerkt in veel huizen die voor 1994 zijn gebouwd. Hierdoor is de kans dat bouwvakkers in aanraking komen met asbest groot. Door deze opleiding neemt de kennis binnen gehele branche toe en kunnen risico’s eerder gesignaleerd worden. Daarnaast wordt door de koppeling met energie de opgeleide vakman breder inzetbaar en blijft deze inzetbaar na 2024. De nieuwe opleiding levert 60 asbestsaneerders per jaar op, die allemaal meteen aan het werk kunnen. We hebben het immers over zo’n 700.000 Nederlandse asbestdaken, waarvan het merendeel in de agro-sector. Alleen al in Limburg (twaalf miljoen vierkante meter asbestdak) is er de komende jaren een investering van zo’n 600 miljoen euro nodig.

Nieuwe mensen én bewustwording noodzakelijk

Gedeputeerde Daan Prevoo opent het centrum op woensdag 25 oktober: “Het opleiding van extra personeel is absoluut noodzakelijk. Net als het aanscherpen van landelijke wet- en regelgeving. En net als het bewustmaken van onze samenleving: asbest is een bedreiging én een kans. Een bedreiging omdat asbest op aan de buitenlucht blootgestelde daken verwaait, verweert en in de bodem terecht komt. En omdat niet iedereen de sanering voor 2024 kan of wil financieren, kan ik me zomaar voorstellen dat er illegaal gesaneerd gaat worden. Door het onder de grond te stoppen, waar niemand het ziet. Of, nog veel erger, de fik erin. Dat soort maatschappelijke en gezondheidsrisico’s moeten we echt zien te voorkomen en daarom zetten we in Limburg de schouders onder de opgave. Daarbij maken we de koppeling met duurzaamheid: een échte kans om in Limburg nogmaals de transitie van zwart naar groen te maken.”

Theorie en praktijk Asbestsanering Het Zuiden en Pex Dakbedekkingen bieden als leerbedrijf jonge cursisten werk én passende begeleiding aan zodat zij uitgroeien tot ervaren asbestverwijderaars. Toeleveranciers van materialen en persoonlijke beschermingsmiddelen en van saneringstechnieken zoals het MiniContainment zijn partner van de trainingslocatie in Horst. Zij verzorgen een deel van het lesmateriaal door de cursisten wegwijs te maken in het doel (theoretisch) en het gebruik (praktijk) van de saneringstechnieken.

Samenwerking Het initiatief voor het opleidings- en examencentrum komt van een aantal bedrijven met elk hun eigen specialisatie. In samenwerking met de ROC’s in Limburg verzorgt Bouwmensen Limburg de instroom van jonge MBO-scholieren. Bouwmensen is verantwoordelijk voor de praktijk, geeft de garantie voor het uitvoeren van de verplichte praktijktoetsen, zorgt voor intensieve begeleiding van de leerlingen en voor plaatsing bij bedrijven tijdens stage of werk. SGS Search Opleidingen verzorgt de opleidingen Deskundig Asbestverwijderaar (DAV) 1 + 2, Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA) en Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA). Provincie Limburg investeert 125.000 euro in het centrum.

Foto®parkstadactueel/Lucho Carreno