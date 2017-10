Integrale controle Haspengouw in Klimmen

redactie van Parkstadactueel |

Vandaag vindt op de adressen aan de Haspengouw in Klimmen een integrale controle plaats. Aanleiding voor deze controle is dat er onduidelijkheden zijn omtrent bewoning, bebouwing en brandveiligheid.

Tijdens de controle zullen medewerkers van de gemeente Voerendaal aan het werk zijn: daarnaast is het mogelijk dat medewerkers van Enexis, Belastingdienst, Kompas, RUD en Brandweer bij de controle ondersteunen. De politie is aanwezig om de veiligheid van de medewerkers betrokken bij de controle te waarborgen. Mocht er sprake zijn van strafbare feiten, dan zal de politie proces-verbaal opmaken en eventueel directoptreden.

De verwachting is dat de controle duurt van 7.30uuurtot uiterlijk 18.00uur. Tijdens deze periode is de Haspengouw niet toegankelijk voor bezoekers. De eenrichtingssituatie aan de Bourgondië wordt tijdelijk opgeheven. Streven is om bewoners binnen drie weken te informeren over de resultaten van de controle vandaag. Hiervoor ontvangen zij een uitnodiging voor een persoonlijk gesprek, waarin in gezamenlijkheid de resultaten besproken worden en, waar nodig, wordt ingegaan op de vervolgstappen.

Bericht van Gemeente Voerendaal