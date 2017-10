IRONMAN Maastricht – Limburg ook strijdtoneel voor NK Triathlon

Tijdens de komende twee edities van de IRONMAN in Maastricht wordt ook het nationaal kampioenschap triathlon lange afstand afgewerkt. Dat heeft de Nederlandse Triathlon Bond besloten. Volgens de bond zijn het parcours, de faciliteiten en de ambiance perfect om de titelstrijd in 2018 en 2019 af te werken.

Afgelopen jaar was Maastricht voor de derde keer het strijdtoneel van de IRONMAN, een serie duursportwedstrijden in de VS, Australië, Afrika en Europa waarin de atleten telkens 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en een marathon van 42,2 kilometer lopen.

Succesvol De edities in en rond Maastricht waren dusdanig succesvol dat besloten werd om het evenement ook in 2018 op de kalender te zetten met nog een intentieverklaring voor 2019 en 2020. “We zijn blij dat we de samenwerking verder kunnen uitbouwen”, aldus Björn Steinmetz, directeur van IRONMAN Europe. “De triathlonsport ontwikkelt zich snel in deze regio en daar dragen we graag aan bij.”

De IRONMAN Maastricht-Limburg en het NK Triathlon vinden plaats op 5 augustus 2018. Rembert Groenman, directeur NTB, verheugt zich al op die dag. “Na drie jaar intensieve samenwerking met IRONMAN Maastricht-Limburg zijn we blij dat we in 2018 en 2019 de NK-status kunnen toekennen aan dit mooie event. Zowel voor de profs als ‘agegroupers’ een bijzonder kampioenschap over de klassieke afstand, dat bovendien voor het eerst sinds 2010 weer in Limburg gehouden wordt. Het voelt goed om weer terug te zijn in de provincie die onze sport zo’n warm hart toedraagt.”

Happening Ook de Maastrichtse wethouder André Willems van Sport is blij met de integratie van het NK Triathlon. “Zeker, dat maakt het evenement nog mooier. En het was al drie keer een geweldige happening, dat hebben we de afgelopen jaren wel gezien. Sportief én economisch als je weet dat de spin-off door overnachtingen en andere bestedingen op ruim vier miljoen euro uitkomt. Daarmee verdienen we onze investering dubbel en dik terug. Daarnaast is IRONMAN ook een geweldige impuls voor de triathlonsport in Maastricht en omgeving.” Sportgedeputeerde Ger Koopmans van de Provincie, ook subsidiegever, sluit zich daar graag bij aan. “Als provincie stimuleren we zowel de topsport als de breedtesport. Eerder is IRONKIDS toegevoegd, nu het nationaal kampioenschap triathlon. IRONMAN heeft een geweldige uitstraling en stimuleert mensen om te gaan sporten en bewegen. Het ledenaantal van de triatlonclubs stijgt. Daarnaast is het een internationaal evenement dat prima past bij het internationale karakter van Limburg en Maastricht.”

Podium. Beide wedstrijden lopen over vrijwel hetzelfde parcours als afgelopen jaar. “We zullen de beste voorwaarden scheppen voor een spannende strijd”, belooft racedirecteur Emiel Frambach. “Een podium voor de beste atleten uit Nederland en de rest van de wereld.”

Foto IRONMAN