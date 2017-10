Kick-off drinkwaterbeleid basisschool Sint Jozef Merkelbeek

Redactie Parkstadactueel |

Een randvoorwaarde voor goed onderwijs is gezond onderwijs. Daarom drinken de kinderen op basisschool Sint Jozef vanaf vandaag uitsluitend nog water in de kleine pauze. Het stimuleren van water drinken is een JOGG-basisprincipe. Wethouder Rens Evers gaf vanochtend het startsein op het schoolplein.

Sint Jozef is een JOGG-school

JOGG, Jongeren Op Gezond Gewicht, wil de omgeving van jongeren opnieuw vormgeven. In een gezonde samenleving zijn gezonde keuzes de voor de hand liggende keuzes. Verschillende programma’s en campagnes moeten kinderen en jongeren in deze richting bewegen.

“Sint Jozef maakt een duidelijk statement naar ouders en kinderen. Het doel is de toename van het aantal kinderen dat dagelijks tenminste één keer water drinkt en een afname van de inname van gezoete dranken”.

Sint Jozef is een overtuigd JOGG-school. “Basisonderwijs draait niet alleen om kennisoverdracht. Ik zie het als onze zorgplicht om leerlingen het belang van gezond leven op jonge leeftijd in te laten zien. Maar dan wel op een natuurlijke manier, zodat dit als vanzelfsprekend voelt. Alleen dan is het effectief.”, zegt schooldirecteur Rob Beemer.

Drinkwaterbeleid

Door de landelijke campagne DrinkWater wordt water drinken hopelijk weer de normaalste zaak van de wereld. Zoete verleidingen liggen op de loer. Kinderen moeten opnieuw ontdekken dat water drinken leuk is. Net als de JOGG-aanpak krijgt ook DrinkWater in elke gemeente zijn eigen invulling. Jongeren Op Gezond Gewicht ondersteunt en inspireert met goede voorbeelden uit andere gemeenten, kennis en materialen.

Wethouder Rens Evers, gemeente Onderbanken:

“Als kinderen meer water drinken in plaats van zoete drankjes zou dat enorm bijdragen aan een gezond gewicht onder jongeren. Daarbij, het lekkerste water komt uit onze regio. Ik zeg, gewoon drinken dat heerlijke water!”

Bron en foto: gemeente Onderbanken