“La Helada Negra is een film geworteld in de aarde. Elliptisch. Stuurs. De laatste zilveren glinsteringen ontdekkend in barre landschappen.”

Redactie van Parkstadactueel |

La Helada Negra – ( The Black Frost )

Argentinië, 2015 / 82 minuten

Regie: Maximiliano Schonfeld

Met: Rubén Deming, Florencia Domínguez, Elio Guerra e.a

Engels ondertiteld | Zonder pauze

Donderdag 26 oktober / 20.00 uur TICKETS

Vrijdag 27 oktober / 20.00 uur TICKETS

★★★★ Cinemagazine – “Het fijn geschoten, impressionistische plattelandsdrama ‘La helada negra’ handelt over de mooie Alejandra (Ailín Salas), die om onverklaarde reden haar opwachting maakt in een voornamelijk uit mannen bestaande, verarmde Argentijnse boerengemeenschap afstammend van Wolga Duitsers.”

Het is de barre natuur die spreekt in Maximiliano Schonfelds tweede speelfilm, een sobere vertelling over hardwerkende boeren in de laagvlaktes van Argentinië. Hun oogst wordt bedreigd door de ‘zwarte vorst’, maar de mysterieuze verschijning van een mooie jonge vrouw doet de gewassen herstellen – is zij een wonder? Schonfeld legt de nietigheid van de mens vast in weidse opnamen van een mythisch landschap bevolkt door Europese immigranten.

In het plaatsje Entre Ríos is het leven hard leven en zijn de rolpatronen nog traditioneel; de mannen zijn de patriarchen, de vrouwen dienen. Wanneer de jonge mooie Alejandra opeens opduikt in het dorp en de gevreesde ‘zwarte vorst’ terugwijkt en een hongersnood lijkt afgewend, veranderen ook de onderlinge verhoudingen: de vrouwen winnen aan autoriteit nu Alejandra wordt aanbeden als wonderdoener en natuurkracht.

perspectiefcorrectie. Met zijn tweede speelfilm – eerder filmde Schonfeld Germania(2012) – geeft de regisseur een perspectiefcorrectie op het gebruikelijke beeld van Argentinië. Zijn hoofdpersonen zijn geen gesoigneerde stadsbewoners die dansen op het vurige ritme van de bandoneón, maar rurale ploeteraars die ternauwernood het hoofd boven water houden: hun magisch wereldbeeld houdt hen op de been.

Maximiliano Schonfeld (1982, Crespo, Argentinië) is uit dezelfde streek afkomstig als de boeren uit La helada negra, nazaten van geëmigreerde Wolga-Duitsers. Hij studeerde aan de filmacademie van Buenos Aires en regisseerde meerdere korte films, commercials en tv-series. La helada negra ging in 2015 in première tijdens het Berlin International Film Festival; Schonfeld werkt nu aan zijn derde speelfilm, La siesta del tigre.

Filmhuis De Spiegel

Schunck 5.0 Bongerd 18

045 577 22 79

reserveringen

info@filmhuisdespiegel.nl

www.filmhuisdespiegel.nl