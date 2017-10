Maastricht Aachen Airport wordt logistieke hotspot

Redactie Parkstadactueel |

Luchthaven Maastricht Aachen Airport (MAA) krijgt een flinke impuls met de verkoop van 27 hectare bedrijfsterrein aan Leeyen Vastgoed BV uit Beringe. De ondernemer gaat er vastgoed ontwikkelen om de vestiging van internationale logistieke bedrijven bij de Limburgse luchthaven mogelijk te maken.

Bedrijvenpark Aviation Valley (112 ha.) bij de luchthaven wordt met dit initiatief dé logistieke hotspot van Zuid-Limburg. Binnen drie jaar worden circa 18 hectare logistieke gebouwen op Aviation Valley gerealiseerd, zoals magazijnen en distributiecentra. Met de gebouwen is een investering gemoeid van omstreeks € 160 miljoen, die op termijn 500 á 700 nieuwe arbeidsplaatsen opleveren.

Gedeputeerde Twan BeurskensLimburgs Gedeputeerde Twan Beurskens van Economie en Kennisinfrastructuur reageert verheugd op de verkoop van de grond door Land Development Aviation Valley Maastricht NV, dat voor 80% eigendom is van de Provincie Limburg. ,,Limburg heeft al een ijzersterke positie in grootschalige internationale logistiek. Dit initiatief is een enorme impuls voor de verdere ontwikkeling op en rond de luchthaven. Het feit dat marktpartijen nu investeren in dit gebied is een bevestiging van de groeipotentie van Aviation Valley”.

Burgemeester Christine van Basten-Boddin Aviation Valley is grotendeels gelegen in de gemeente Beek.

Burgemeester Christine van Basten-Boddin van Beek is dan ook blij met de ontwikkelingen. “Dit past in ons streven om Aviation Valley tot een economisch toplocatie te ontwikkelen in Zuid-Limburg en van de Euregio voor innovatie, hoogwaardige bedrijvigheid, maintenance, logistiek en vervoer.”

De heer Rien Leeyen Directeur Rien Leeyen van Leeyen Vastgoed BV heeft ruime ervaring in grootschalige logistiek met onder meer de ontwikkeling van Logistic campus Holtum, 148.000 + 23.000 m2 warehouse op Holtum Noord (Born). Aviation Valley is zijn volgende project. “Goed bereikbare grootschalige kavels voor de ontwikkeling van logistieke warehousing zijn schaars. De vraag daar naar is op dit moment groot. Aviation Valley is in onze ogen een sterke locatie en de combinatie met het vliegveld MAA vormt daarbij een onderscheidend element,” aldus Rien Leeyen.

Bron en foto’s: Provincie Limburg