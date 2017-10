In Monschau spoken komend weekend de geesten  

Ton Reijnaerts |

Komend weekend is Halloween. Voor wie eens een heel bijzondere carnaval in het donker wil meemaken is een bezoek aan Monschau een aanrader.

Monschau viert vanaf vrijdagavond Happy Halloween. Een familiefeest met een speciaal kinderprogramma. Vrijdag en zaterdag starten om 19.00 vanaf de markt in hartje Monschau griezelige rondleidingen, die geen aanrader zijn voor kinderen onder de acht jaar. De voorverkoop start om 18.00. Volwassen betalen 3,50 euro kinderen 2,50 euro. Reservatie vooraf is niet mogelijk. Verder leest een Hex aan beide avonden vanaf 19.15 gruwelstory’s voor in het Kolpinghaus, in hartje Monschau. Zaterdag en zondag kunnen kinderen door de dag ook deelnemen aan een stadsrally of zich in Café Oebel aan de markt gratis Halloween proof laten schminken. Beide aanbiedingen zijn kosteloos. Zaterdag en zondag is er op de markt vanaf 15.00 ook een bont en afwisselend kinderprogramma en veel live muziek. Gezelligheid troef dus!

Meer informatie via: www.monschau.de of 0049- 2472- 80 480.