Veteranendag in Voerendaal

Veteranendag is in het leven geroepen om bekendheid met én waardering voor onze oude en jonge veteranen te bewerkstelligen. Vandaag de dag kennen we namelijk niet alleen de Tweede Wereldoorlog-, Korea- en Indië-Veteranen, maar bijvoorbeeld ook Veteranen die hebben gediend in Libanon, Cambodja, de Balkan, Irak of Afghanistan.

Bent u Veteraan en woont u in de gemeente Voerendaal, dan nodigt de burgemeester u uit voor de Veteranendag 2017 op zaterdag 28 oktober 2017. Die dag gaat het gezelschap naar het Oorlogsmuseum Eyewitness in Beek.