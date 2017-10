Eerste puntverlies Groene Ster op vreemde bodem

Paul Kroes / Groenester |

Tegen een vooral in de eerste helft aanvallend soeverein spelend Goes heeft Groene Ster afgelopen zondag de eerste nederlaag (2-1) op vreemde bodem geleden. Toch had er meer ingezeten in het verre Zeeland, bij beide tegentreffers ging er defensief nogal wat mis bij de sterdragers en aanvallend waren er zeker in de slotfase kansen om alsnog een gelijkspel in de wacht te slepen.

Vanaf de aftrap toonde Goes aan dat de aanval de sterkste linie is bij de promovendus. Toch was het na dertien minuten Groene Ster dat de score opende. Van achteruit bediende Dylan Zwartjes de vrijstaande Maikel van Kesteren, die vervolgens Roel Schirra in het strafschopgebied wist te bereiken. Zowel de inzet van Roel Schirra als de redding van Goes-doelman Brian Meulmeester waren niet volledig waardoor de attente Eloy Cox op de juiste plek stond om de 0-1 binnen te tikken. Hierna kreeg Groene Ster nog twee goede kansen via afstandsschoten van Roel Schirra (naast) en Dylan Zwartjes (over). In het vervolg nam Goes het initiatief volledig over en zette Groene Ster flink onder druk. Met name de vleugelspitsen Erwin Franse (ex-Feyenoord) en Francis Kabwe Manengela (ex-NAC) waren niet of moeilijk af te stoppen en zorgden voor veel dreiging. Nadat doelman Willem-Jan Thijssen nog redding wist te brengen bij een inzet van spits Daniël Wissel, viel na ruim een half uur de gelijkmaker. Rechtsbuiten Erwin Franse slalomde door de Groene Ster-verdediging, zette knap voor en na een overstap van spits Wissel scoorde Manengela met een schuiver in de rechterhoek de 1-1. Op slag van rust was Goes dichtbij de voorsprong, echter de vrije trap van Remon de Vlieger spatte op de lat/kruising uiteen.

Na de pauze leek de aanvallende storm van Goes geluwd. Groene Ster kreeg steeds meer grip op de wedstrijd. Roel Schirra en Roy Janssen schoten uit de tweede lijn op het Goes-doel, echter zonder succes. Na ruim een uur spelen opnieuw twee zwakke organisatorische momenten in twee minuten in de Groene Ster verdediging. Eerst schoot de vrijstaande spits Daniël Wissel nog over in vrijstaande positie, echter een minuut later was het wel raak (2-1) door diezelfde Wissel. Hierna nam Groene Ster de wedstrijd in handen, bracht met Wessel Franssen een extra aanvaller in de ploeg en zocht volop de aanval. Tien minuten voor tijd leverde deze dadendrang een enorme kans op voor Eloy Cox, echter zijn schuiver werd door de Goes-doelman gestopt. In de hectische slotfase veel aanvallend gevaar van Groene Ster voor het doel van Goes, echter de in deze fase verdiende gelijkmaker bleef uit. Een kopbal van Kevin Werker werd van de lijn gehaald en twee vrije trappen van Roel Schirra in blessuretijd op de rand van het strafschopgebied (welke de tegenstander twee keer geel opleverde) brachten geen resultaat.

Na een aantal wedstrijden dit seizoen wel in de slotfase toe te hebben geslagen, lukte dit afgelopen zondag niet in Goes. Na het uit handen geven van de zege tegen EHC/Heuts van een week eerder opnieuw jammerlijk puntverlies voor de groen-witten. Een sportieve uitdaging derhalve om komende week hard te werken naar het uitduel in en tegen Halsteren waarin Groene Ster op zoek zal gaan naar eerherstel.

Goes – Groene Ster 2-1 (1-1). 13. Eloy Cox 0-1, 32. Francis Kabwe Manengela 1-1, 65. Daniël Wissel 2-1. Scheidsrechter: R.C.P. van der Werff (Drunen). Geel: Erwin Franse, Jop Dekker, Corné de Jonge, Jan Paul van Hecke (allen Goes), Maikel van Kesteren (Groene Ster).

Tekst: Paul Kroes / Groenester