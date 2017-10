Middelbare scholieren in Limburg bedenken de komende weken een nieuwe campagne om fietsverlichting te promoten. Goede fietsverlichting zorgt er voor dat het risico om in het donker te worden aangereden flink afneemt. De winnende inzending wordt gebruikt voor de fietsverlichtingscampagne in de hele provincie Limburg.

Maar ook de campagne die volgende week maandag, 30 oktober, start onder de slogan ‘Laat je zien’ is bedacht door Limburgse scholieren. ,Kinderen zijn zich in toenemende mate zelf bewust van de risico’s in het verkeer,” zegt gedeputeerde Eric Geurts, tevens voorzitter van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL).

,,Het aantal verkeersslachtoffers daalt echter maar langzaam. Gebrekkige fietsverlichting in de donkere wintermaanden verdient daarom extra aandacht.” Het ROVL is een onafhankelijk bestuursorgaan dat in opdracht van de Provincie Limburg werkt aan de verbetering van de verkeersveiligheid in Limburg. ROVL streeft dan ook naar nul verkeersslachtoffers! ,,Deze campagne past helemaal bij deze filosofie. Het voorkomen van ongevallen is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Samen maken we daarom van de nul een punt, ” aldus Geurts.

Reden waarom ook dit jaar weer extra aandacht is voor de campagne en kinderen worden uitgedaagd iets origineels te bedenken. Dit keer is het aan tweedeklassers in het voortgezet onderwijs om een poster te maken. De politie controleert de komende tijd op adequate fietsverlichting. Wie zonder licht fietst riskeert een bekeuring van € 55.

Voor meer informatie kijk op www.rovl.nl of www.fietsverlichtinglaatjezien.nl.