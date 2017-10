Lezing door auteur Hugo Luijten over zijn debuutroman

Redactie van Parkstadactueel |

26 oktober 2017, van 19:30 tot 21:30 | Bibliotheek Brunssum, Rumpenerstraat 147, Brunssum

Kosten: € 4,00 voor bibliotheekleden, € 5,00 voor niet-leden

Bibliotheek Brunssum en Romboutscollege Brunssum organiseren gezamenlijk een lezing door Hugo Luijten, historicus en schrijver. Hugo Luijten vertelt over zijn debuutroman ‘Offer voor een verloren zaak’ , een boek over WO I met een zeer bijzondere ontstaansgeschiedenis.

Deze debuutroman heeft een bijzondere ontstaansgeschiedenis. Een bidprentje van een verre voorouder uit Duitsland die in de Eerste Wereldoorlog is gesneuveld, wekt de interesse van historicus-auteur Hugo Luijten (1969). Hij gaat graven in het verleden. De opbrengst van zijn speurwerk voegt hij bij zijn rijke fantasie en het resultaat is een zeer lezenswaardige, historisch goed gedocumenteerde oorlogsroman. Daarbij beschikt de schrijver over een vaardige

pen. Zijn personages komen tot leven en ook al blijf je de toeschouwer die naar een – soms bloederige – film zit te kijken, je voelt mee met de hoofdpersoon en je moet soms ‘grimlachen’ om de onnozele halzen in het verhaal. ’ Een verdienstelijk debuut..’

Momenteel maakt Luijten een documentaire over de levensloop van deze verre voorouder, die hem honderd jaar na dato van Duitsland naar België voert. In deze lezing vertelt hij over de aanleiding en ontstaansgeschiedenis van zijn boek.