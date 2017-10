Oproep Provincie Limburg: denk mee over mobiliteit in de toekomst!

Redactie Parkstadactueel |

Provincie Limburg werkt continue aan de ontwikkeling van oplossingen voor de mobiliteit in Limburg. Voor nu en voor de toekomst. Innovatie, ruimte voor experimenten, maar vooral ook samenwerking met anderen spelen in dat proces een grote rol.

In dit kader organiseert Provincie Limburg in samenwerking met de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen een hackathon met als thema ‘Mobility as a Service’. Een hackathon is een workshopachtige activiteit waarin in kleine groepjes creatieve oplossingen voor alledaagse problemen worden bedacht en uitgewerkt. Doordat de samenstelling van elke groep zeer divers is, wordt het onderwerp van alle kanten belicht waardoor de kans op goede oplossingen wordt vergroot.

Deze hackathon, met als thema ‘Mobility as a service’ vindt plaats op vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag 26 november 2017.Voorafgaand aan de Hackathon is er een Inspirational Event op donderdagavond 26 oktober.

Tijdens de hackathon pakken studenten en professionals een challenge aan met behulp van technologie. In teams van 4-6 personen wordt gewerkt aan een proof-of-concept en aan een business plan. Gedurende het weekend zijn er coaches die helpen met verschillende aspecten: het gebruik van slimme technologie, experimenten, data analyseren, software schrijven, zaken doen en het idee pitchen aan de jury. Dit alles gebeurt binnen een periode van 48 uur. De winnaars van de hackathon worden beloond met mooie prijzen.

Meer informatie over de Hackathon en deelname is te vinden via www.hack4smartservices.com

Bron: Provincie Limburg