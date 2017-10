SV Brunssum-KVC Oranje: Spektakel gegarandeerd

Werner Nijssen (KVC Oranje) |

Zondag wordt op Sportpark Peerdendries in Brunssum de wedstrijd gespeeld tussen thuisclub SV Brunssum en KVC Oranje uit Kerkrade. Als we naar het verleden kijken, lijkt het een duel dat een bezoekje alleszins waard kan zijn. Hebben we het over het verleden, dan doelen we met name op het seizoen 2016-2017, toen beide teams in de vijfde klasse B uitkwamen.

In Bleijerheide werd maar liefst elf keer gescoord. KVC Oranje won met 7-4. Op Sportpark Peerdendries in Brunssum, de zustergemeente van Alsdorf, later in het seizoen, werd het 3-3. Dat laatste duel was een wedstrijd tussen twee titelkandidaten, van wie de bezoekers later als overwinnaar uit de bus zouden komen. Een wedstrijd ook, die alle kanten op had gekund. Bij 1-2 verzuimde KVC Oranje de wedstrijd naar zich toe te trekken, maar bij 3-2 in het voordeel van SV Brunssum had die ploeg alle mogelijkheden de wedstrijd in het slot te gooien. Dat gebeurde dus niet, waardoor de spanning in de competitie nog lang gewaarborgd bleef.

Nu lijken de voortekenen in een andere richting te wijzen. SV Brunssum, dat dus geen kampioen werd maar wel via de nacompetitie promotie wist af te dwingen, kent een wisselvallige seizoensouverture. Maikel Kruishaar is vertrokken, een aantal nieuwelingen is aan de selectie toegevoegd. Thuis werd bijvoorbeeld verrassend verloren van (laagvlieger) RKTSV. Daar staat dan weer wel een fraaie 2-1 zege tegen Kakertse Boys tegenover. Afgelopen zondag met 2-2 gelijk gespeeld bij Passart-VKC. Het is afwachten hoe de ploeg van trainer Dennis Visser, die bezig is aan zijn tweede seizoen als oefenmeester van de blauw-groenen, het zal doen tegen KVC Oranje.

De bezoekers uit Kerkrade zijn uitstekend van start gegaan. Dat heeft ongetwijfeld ook te maken met de kwaliteitsinjectie die de selectie van de nieuwe trainer Paul van Putten heeft ondergaan. Garanties voor komende zondag zijn er natuurlijk niet. In feite is er nooit zekerheid over de uitslag van een op handen zijnd duel. Heel veel factoren kunnen van invloed zijn op het resultaat. Wie vaker een voetbaltoto invult weet dat. Dat is natuurlijk ook het mooie aan voetbal, de onvoorspelbaarheid. Zeker is dat aan de orde als je te maken hebt met twee teams die het scoren in de genen lijken te hebben zitten. Dat is bij SV Brunssum en KVC Oranje het geval.

Voor SV Brunssum is het vooralsnog zaak om onderin weg te komen, KVC Oranje zal mee willen doen om de prijzen. Wie er zondag na afloop het meest tevreden is, zal even voor half vijf duidelijk zijn. Supporters van beide teams zijn uiteraard welkom op Sportpark Peerdendries. SV Brunssum en KVC Oranje verheugen zich op uw komst.

Foto®Parkstadactueel/Lucho Carreno